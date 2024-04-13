https://ria.ru/20240413/tokmak-1939772362.html

В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек

В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек - РИА Новости, 13.04.2024

В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек

В Токмаке извлекли из-под завалов многоквартирных домов, разрушенных ударом ВСУ в пятницу, еще пять человек, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T11:10

2024-04-13T11:10

2024-04-13T11:24

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. В Токмаке извлекли из-под завалов многоквартирных домов, разрушенных ударом ВСУ в пятницу, еще пять человек, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Только что поступила информация, что спасатели извлекли из-под завалов ещё 5 человек. Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь", - написал он.По его словам, пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу.Ранее в субботу Балицкий сообщал, что при обстреле украинскими военными города Токмак погибли восемь человек, среди них два ребенка, 13 пострадавших госпитализированы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, евгений балицкий, происшествия