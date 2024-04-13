https://ria.ru/20240413/tokmak-1939772362.html
В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек
В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек - РИА Новости, 13.04.2024
В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек
В Токмаке извлекли из-под завалов многоквартирных домов, разрушенных ударом ВСУ в пятницу, еще пять человек, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:10
2024-04-13T11:10
2024-04-13T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. В Токмаке извлекли из-под завалов многоквартирных домов, разрушенных ударом ВСУ в пятницу, еще пять человек, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Только что поступила информация, что спасатели извлекли из-под завалов ещё 5 человек. Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь", - написал он.По его словам, пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу.Ранее в субботу Балицкий сообщал, что при обстреле украинскими военными города Токмак погибли восемь человек, среди них два ребенка, 13 пострадавших госпитализированы.
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токмак, запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек
Балицкий: в Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ извлекли еще 5 человек