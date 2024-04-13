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В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 13.04.2024 (обновлено: 11:24 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/tokmak-1939772362.html
В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек
В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек - РИА Новости, 13.04.2024
В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек
В Токмаке извлекли из-под завалов многоквартирных домов, разрушенных ударом ВСУ в пятницу, еще пять человек, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:10
2024-04-13T11:24
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. В Токмаке извлекли из-под завалов многоквартирных домов, разрушенных ударом ВСУ в пятницу, еще пять человек, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."Только что поступила информация, что спасатели извлекли из-под завалов ещё 5 человек. Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь", - написал он.По его словам, пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу.Ранее в субботу Балицкий сообщал, что при обстреле украинскими военными города Токмак погибли восемь человек, среди них два ребенка, 13 пострадавших госпитализированы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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токмак, запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
В Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ спасли еще пять человек

Балицкий: в Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ извлекли еще 5 человек

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramРазбор завалов разрушенных домов после атаки ВСУ в Токмаке
Разбор завалов разрушенных домов после атаки ВСУ в Токмаке - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Разбор завалов разрушенных домов после атаки ВСУ в Токмаке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. В Токмаке извлекли из-под завалов многоквартирных домов, разрушенных ударом ВСУ в пятницу, еще пять человек, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"Только что поступила информация, что спасатели извлекли из-под завалов ещё 5 человек. Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь", - написал он.
По его словам, пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу.
Ранее в субботу Балицкий сообщал, что при обстреле украинскими военными города Токмак погибли восемь человек, среди них два ребенка, 13 пострадавших госпитализированы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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