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Число погибших при обстреле Токмака выросло до восьми

Число погибших при обстреле Токмака выросло до восьми - РИА Новости, 13.04.2024

Число погибших при обстреле Токмака выросло до восьми

Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до восьми, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:17

2024-04-13T10:17

2024-04-13T11:28

специальная военная операция на украине

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евгений балицкий

запорожская область

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до восьми, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале."За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек, среди них два ребенка", — написал глава региона.Позднее Балицкий уточнил, что спасатели извлекли из-под завалов еще пять человек, все они живы.С родственниками погибших работают медики. Губернатор подчеркнул, что 13 человек госпитализировали, людям, оставшимся без крова, предоставили временное жилье. Пострадавшим окажут материальную помощь.О массированном обстреле Токмака рассказали местные власти в пятницу. Сначала было известно о шести погибших, включая ребенка. Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" отметил, что пострадали не менее двадцати человек.ВСУ регулярно обстреливают Токмак. Во вторник украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по автомагазину, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

токмак

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токмак, евгений балицкий, запорожская область, происшествия, вооруженные силы украины