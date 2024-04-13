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В ЛНР назвали истинную цель военной операции Киева в Донбассе - РИА Новости, 13.04.2024
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21:58 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/timokhin-1939851952.html
В ЛНР назвали истинную цель военной операции Киева в Донбассе
В ЛНР назвали истинную цель военной операции Киева в Донбассе - РИА Новости, 13.04.2024
В ЛНР назвали истинную цель военной операции Киева в Донбассе
Целью военной операции Киева был геноцид народа Донбасса, заявил РИА Новости председатель союза ветеранов Донбасса специальных военных операций, на момент... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T21:58
2024-04-13T21:58
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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Целью военной операции Киева был геноцид народа Донбасса, заявил РИА Новости председатель союза ветеранов Донбасса специальных военных операций, на момент начала АТО депутат городского Совета города Рубежное Андрей Тимохин. Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "АТО" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. "После переворота быстро по всем городам сразу и по всем областям Украины прошли протестные митинги о несогласии, о том, что должно быть правильно, должно быть все демократично, а не как-то так, "через колено", - сказал Тимохин. Он подчеркнул, что протестующие в Донбассе были готовы договариваться. "Получилось, что не понравилось той хунте вот такое поведение народа, и они решили, что можно задавить народ простым методом, уничтожить особо отличившихся, ну или скажем актив какой-то. Но посчитав, что быстро разрастется волнение народа, и оно бы разрослось, и поглотило бы всю Украину, они приняли решение, и 13 числа (апреля – ред.) десять лет назад был приказ о начале антитеррористической, как они говорят, операции", - пояснил собеседник агентства. По его словам, целью АТО было уничтожение инакомыслящих и в целом народа Донбасса. "Это уничтожение инакомыслящих и тех, кто не мыслил о истории той, которую они говорят, о тех ценностях, которые говорила тогда захватившая власть кучка негодяев. А вообще они назвали нас террористами, а что с террористами делать? Надо уничтожать. Это был геноцид. Геноцид нашего народа. Мы писали письма, направляли их и в Луганск с территории и в Киев из Луганска и везде говорили, давайте мы сядем и поговорим, давайте будем мирно решать вопрос. Нет, надо сделать нас террористами и уничтожить. И АТО не получилось, а СВО будет побеждать", - пояснил Тимохин.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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донбасс, украина, киев, в мире
Донбасс, Украина, Киев, В мире
В ЛНР назвали истинную цель военной операции Киева в Донбассе

Тимохин: целью военной операции Киева стал геноцид народа Донбасса

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Целью военной операции Киева был геноцид народа Донбасса, заявил РИА Новости председатель союза ветеранов Донбасса специальных военных операций, на момент начала АТО депутат городского Совета города Рубежное Андрей Тимохин.
Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "АТО" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса.
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"После переворота быстро по всем городам сразу и по всем областям Украины прошли протестные митинги о несогласии, о том, что должно быть правильно, должно быть все демократично, а не как-то так, "через колено", - сказал Тимохин.
Он подчеркнул, что протестующие в Донбассе были готовы договариваться.
"Получилось, что не понравилось той хунте вот такое поведение народа, и они решили, что можно задавить народ простым методом, уничтожить особо отличившихся, ну или скажем актив какой-то. Но посчитав, что быстро разрастется волнение народа, и оно бы разрослось, и поглотило бы всю Украину, они приняли решение, и 13 числа (апреля – ред.) десять лет назад был приказ о начале антитеррористической, как они говорят, операции", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, целью АТО было уничтожение инакомыслящих и в целом народа Донбасса.
"Это уничтожение инакомыслящих и тех, кто не мыслил о истории той, которую они говорят, о тех ценностях, которые говорила тогда захватившая власть кучка негодяев. А вообще они назвали нас террористами, а что с террористами делать? Надо уничтожать. Это был геноцид. Геноцид нашего народа. Мы писали письма, направляли их и в Луганск с территории и в Киев из Луганска и везде говорили, давайте мы сядем и поговорим, давайте будем мирно решать вопрос. Нет, надо сделать нас террористами и уничтожить. И АТО не получилось, а СВО будет побеждать", - пояснил Тимохин.
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