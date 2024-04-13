https://ria.ru/20240413/syrskiy-1939771053.html
Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского
Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского - РИА Новости, 13.04.2024
Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского
Украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь, следует из приказа об укреплении... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T11:04
2024-04-13T11:04
2024-04-13T12:13
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь, следует из приказа об укреплении дисциплины (имеется в распоряжении РИА Новости), подписанного главкомом ВСУ Александром Сырским.В документе указано, что с начала конфликта командиры украинской армии, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности."С целью решения проблемного вопроса касаемо предотвращения совершения военнослужащими ВСУ военных уголовных правонарушений <…> необходимо внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, военнослужащих военной службы правопорядка в ВСУ совместно с представителями правоохранительных органов касаемо предотвращения совершения уголовных преступлений, их выявления и прекращения", — отметил в приказе Сырский.В числе уголовных правонарушений со стороны украинских военных, которые требуют немедленной реакции, главком перечислил: В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений — начиная от момента мобилизации граждан на службу и заканчивая полем боя.Приказ предусматривает для украинских военных шанс вернуться в строй.
https://ria.ru/20240413/zelenskiy-1939735493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского
РИА Новости обнаружило приказ Сырского, где признается дезертирство солдат ВСУ
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь, следует из приказа
об укреплении дисциплины (имеется в распоряжении РИА Новости), подписанного главкомом ВСУ Александром Сырским.
В документе указано, что с начала конфликта командиры украинской армии, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности.
"С целью решения проблемного вопроса касаемо предотвращения совершения военнослужащими ВСУ военных уголовных правонарушений <…> необходимо внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, военнослужащих военной службы правопорядка в ВСУ совместно с представителями правоохранительных органов касаемо предотвращения совершения уголовных преступлений, их выявления и прекращения", — отметил в приказе Сырский.
В числе уголовных правонарушений со стороны украинских военных, которые требуют немедленной реакции, главком перечислил:
- неподчинение;
- неисполнение приказа;
- угроза или насилие в отношении начальника;
- самовольное оставление военной части или места службы;
- дезертирство;
- уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом;
- самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.
В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений — начиная от момента мобилизации граждан на службу и заканчивая полем боя.
Приказ предусматривает для украинских военных шанс вернуться в строй.