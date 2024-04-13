https://ria.ru/20240413/syrskiy-1939771053.html

Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского

Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского - РИА Новости, 13.04.2024

Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского

Украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь, следует из приказа об укреплении... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T11:04

2024-04-13T11:04

2024-04-13T12:13

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь, следует из приказа об укреплении дисциплины (имеется в распоряжении РИА Новости), подписанного главкомом ВСУ Александром Сырским.В документе указано, что с начала конфликта командиры украинской армии, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности."С целью решения проблемного вопроса касаемо предотвращения совершения военнослужащими ВСУ военных уголовных правонарушений <…> необходимо внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, военнослужащих военной службы правопорядка в ВСУ совместно с представителями правоохранительных органов касаемо предотвращения совершения уголовных преступлений, их выявления и прекращения", — отметил в приказе Сырский.В числе уголовных правонарушений со стороны украинских военных, которые требуют немедленной реакции, главком перечислил: В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений — начиная от момента мобилизации граждан на службу и заканчивая полем боя.Приказ предусматривает для украинских военных шанс вернуться в строй.

https://ria.ru/20240413/zelenskiy-1939735493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины