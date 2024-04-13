https://ria.ru/20240413/svadba-1939841941.html

На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека, в том числе 13 детей

На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека, в том числе 13 детей - РИА Новости, 13.04.2024

На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека, в том числе 13 детей

Пятьдесят три человека, включая 13 детей, отравились на свадьбе в Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:56

2024-04-13T19:56

2024-04-13T22:11

бухарская область

узбекистан

в мире

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ТАШКЕНТ, 13 апр — РИА Новости. Пятьдесят три человека, включая 13 детей, отравились на свадьбе в Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения. По данным пресс-службы, в ночь на 13 апреля в больницы Бухарского и Вабкентского районов Бухарской области стали поступать люди с жалобами на боль в животе, рвоту и слабость. "Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале облздрава. По данным пресс-службы, в больницы были в срочном порядке привлечены все работающие здесь врачи, а также специалисты областной инфекционной больницы. Всем пациентам был поставлен диагноз "острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление" и была начата инфузионная терапия. К настоящему времени 43 человека в связи с удовлетворительным состоянием здоровья были выписаны из медучреждений, добавили в пресс-службе. В облздраве призвали граждан уделять внимание качеству употребляемых продуктов питания.

https://ria.ru/20240129/uzbekistan-1924222513.html

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

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бухарская область, узбекистан, в мире