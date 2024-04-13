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На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека, в том числе 13 детей
На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека, в том числе 13 детей - РИА Новости, 13.04.2024
На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека, в том числе 13 детей
Пятьдесят три человека, включая 13 детей, отравились на свадьбе в Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T19:56
2024-04-13T19:56
2024-04-13T22:11
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ТАШКЕНТ, 13 апр — РИА Новости. Пятьдесят три человека, включая 13 детей, отравились на свадьбе в Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения. По данным пресс-службы, в ночь на 13 апреля в больницы Бухарского и Вабкентского районов Бухарской области стали поступать люди с жалобами на боль в животе, рвоту и слабость. "Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале облздрава. По данным пресс-службы, в больницы были в срочном порядке привлечены все работающие здесь врачи, а также специалисты областной инфекционной больницы. Всем пациентам был поставлен диагноз "острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление" и была начата инфузионная терапия. К настоящему времени 43 человека в связи с удовлетворительным состоянием здоровья были выписаны из медучреждений, добавили в пресс-службе. В облздраве призвали граждан уделять внимание качеству употребляемых продуктов питания.
https://ria.ru/20240129/uzbekistan-1924222513.html
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бухарская область, узбекистан, в мире
Бухарская область, Узбекистан, В мире
На свадьбе в Узбекистане отравились 53 человека, в том числе 13 детей
На свадьбе в Бухарской области Узбекистана отравились 53 гостя, включая 13 детей
ТАШКЕНТ, 13 апр — РИА Новости.
Пятьдесят три человека, включая 13 детей, отравились на свадьбе в Бухарской области Узбекистана, сообщает пресс-служба
регионального управления здравоохранения.
По данным пресс-службы, в ночь на 13 апреля в больницы Бухарского и Вабкентского районов Бухарской области стали поступать люди с жалобами на боль в животе, рвоту и слабость.
"Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале облздрава.
По данным пресс-службы, в больницы были в срочном порядке привлечены все работающие здесь врачи, а также специалисты областной инфекционной больницы.
Всем пациентам был поставлен диагноз "острая диарея, гастритическая и гастроэнтеритическая форма, средняя степень тяжести, пищевое отравление" и была начата инфузионная терапия.
К настоящему времени 43 человека в связи с удовлетворительным состоянием здоровья были выписаны из медучреждений, добавили в пресс-службе. В облздраве призвали граждан уделять внимание качеству употребляемых продуктов питания.