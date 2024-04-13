https://ria.ru/20240413/subbotnik-1940167318.html

Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве

Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве - РИА Новости, 15.04.2024

Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве

Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 13 апреля, в нем смогут принять участие все желающие, им выдадут необходимый инвентарь. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-13T00:53

2024-04-13T00:53

2024-04-15T14:56

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Традиционный общегородской субботник пройдет в Москве 13 апреля, в нем смогут принять участие все желающие, им выдадут необходимый инвентарь. С 1 апреля в Москве стартовал месячник по уборке и благоустройству территорий. В рамках месячника планируется привести в порядок городские и внутридворовые территории, жилищный фонд. Также отремонтируют и покрасят ограждения и останови, помоют дорожные знаки и указатели, начнут обновлять разметку. Планируется привести в порядок инженерные сооружения, объекты монументального искусства, объекты энергоснабжения и территории организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним. В субботнике смогут принять участие все желающие. Люди будут работать в парках и дворах, а также на территориях объектов соцсферы — прогребать газоны, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать клумбы, а также высаживать деревья и кустарники. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь. Традиционный субботник затронет и московские парки, в частности уборка пройдет и в Парке Горького. В 9.00 в "Музеоне" пройдет акция "Головомойка", в которой все желающие смогут промыть скульптуры. В 10.00 уборка пройдет в Гончаровском парке, там для гостей будут организованы активные игры на свежем воздухе и творческие мастер-классы. В парке "Олимпийской деревни" в 10.00 можно будет поучаствовать в плоггинге - забеге на определенную дистанцию со сбором пластикового мусора, а в парке "Северное Тушино" в 11.00 москвичей научат правильной обрезке кустарников и расскажут о правилах установки синичников. В сквере "Девичье поле" в 10.00 у гостей будет возможность высадить кустарники в рамках акции "Сирень Победы". Также на всех площадках во время проведения субботника будут работать полевые кухни. В перерывах горожане смогут пообщаться с соседями по району, подкрепиться горячей кашей, выпить чаю. Следующий общегородской субботник пройдет в Москве 20 апреля.

https://realty.ria.ru/20240411/subbotnik-1938086816.html

https://ria.ru/20240412/subbotnik-1939618106.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва