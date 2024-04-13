Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве

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В апреле в Москве стартовал традиционный месячник по благоустройству, в рамках которого коммунальные службы столицы приступили к комплексной уборке городских улиц и общественных пространств, промывке дорог и магистралей, благоустройству дворов и подготовке к сезону фонтанов.

"Наша главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты, начиная от крупных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники и День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.