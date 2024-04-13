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Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве - РИА Новости, 13.04.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:45 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/subbotnik-1939833103.html
Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве
Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве - РИА Новости, 13.04.2024
Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве
Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T18:45
2024-04-13T18:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В первом в этом году общегородском субботнике приняли участие около 930 тысяч человек. Это специалисты комплекса городского хозяйства, других городских предприятий и организаций, школьники и студенты, активные горожане. Для жителей создали все необходимые условия: выдали инструменты, посадочный материал - саженцы деревьев и кустарников. Собранный мусор оперативно вывозился", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В столице продолжается месячник весеннего благоустройства. До конца апреля коммунальщики приведут в порядок после зимы все городские объекты.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУборочный инвентарь
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В первом в этом году общегородском субботнике приняли участие около 930 тысяч человек. Это специалисты комплекса городского хозяйства, других городских предприятий и организаций, школьники и студенты, активные горожане. Для жителей создали все необходимые условия: выдали инструменты, посадочный материал - саженцы деревьев и кустарников. Собранный мусор оперативно вывозился", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В столице продолжается месячник весеннего благоустройства. До конца апреля коммунальщики приведут в порядок после зимы все городские объекты.
Флешмоб чистоты: как проходит московский месячник по благоустройству
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

В апреле в Москве стартовал традиционный месячник по благоустройству, в рамках которого коммунальные службы столицы приступили к комплексной уборке городских улиц и общественных пространств, промывке дорог и магистралей, благоустройству дворов и подготовке к сезону фонтанов.

"Наша главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты, начиная от крупных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники и День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Месячник по благоустройству в Москве

В апреле в Москве стартовал традиционный месячник по благоустройству, в рамках которого коммунальные службы столицы приступили к комплексной уборке городских улиц и общественных пространств, промывке дорог и магистралей, благоустройству дворов и подготовке к сезону фонтанов.

"Наша главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты, начиная от крупных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники и День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 10
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

В рамках месячника московские дороги и тротуары несколько раз промывают проточной водой с добавлением специального концентрированного шампуня. Моющее средство помогает удалить с асфальтобетонного покрытия и плитки мазутные и масляные пятна, следы от шин и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой.

При этом дорожный шампунь абсолютно безопасен для дорог, окружающей среды, человека и животных, подчеркивают к КГХ. Он полностью разлагается в почве, не оставляет разводов на асфальте и не содержит токсичных веществ в составе.

Месячник по благоустройству в Москве

В рамках месячника московские дороги и тротуары несколько раз промывают проточной водой с добавлением специального концентрированного шампуня. Моющее средство помогает удалить с асфальтобетонного покрытия и плитки мазутные и масляные пятна, следы от шин и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой.

При этом дорожный шампунь абсолютно безопасен для дорог, окружающей среды, человека и животных, подчеркивают к КГХ. Он полностью разлагается в почве, не оставляет разводов на асфальте и не содержит токсичных веществ в составе.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 10
© Комплекс городского хозяйства Москвы

До конца апреля работы по промывке пройдут в более чем 100 городских транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский. В уборке сооружений задействуют аппараты высокого давления и тоннелемоечную спецтехнику, оснащенную специальными щетками для безопасной и эффективной очистки стен.

Промывку тоннелей проводят преимущественно в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни, чтобы не мешать автомобилистам и общественному транспорту. Во время работ поочередно перекрывают по одной крайней полосе движения.

Месячник по благоустройству в Москве

До конца апреля работы по промывке пройдут в более чем 100 городских транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский. В уборке сооружений задействуют аппараты высокого давления и тоннелемоечную спецтехнику, оснащенную специальными щетками для безопасной и эффективной очистки стен.

Промывку тоннелей проводят преимущественно в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни, чтобы не мешать автомобилистам и общественному транспорту. Во время работ поочередно перекрывают по одной крайней полосе движения.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 10
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Во всех административных округах Москвы специалисты коммунальных служб приводят в порядок дворовые территории. В частности, рабочие бригады промывают оборудование на детских и спортивных площадках, ремонтируют отдельные элементы, выполняют покрасочные работы.

Чтобы не повредить малые архитектурные формы, промывку осуществляют вручную с использованием мягких щеток и безвредных моющих средств.

Месячник по благоустройству в Москве

Во всех административных округах Москвы специалисты коммунальных служб приводят в порядок дворовые территории. В частности, рабочие бригады промывают оборудование на детских и спортивных площадках, ремонтируют отдельные элементы, выполняют покрасочные работы.

Чтобы не повредить малые архитектурные формы, промывку осуществляют вручную с использованием мягких щеток и безвредных моющих средств.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 10
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", – прокомментировал заммэра Бирюков.

Так как очистку фасадов выполняют на высоте, к работе привлекают автовышки и квалифицированных альпинистов. Они промывают поверхности с помощью "керхеров", а выступающие и декоративные элементы убранства приводят в порядок вручную.

Месячник по благоустройству в Москве

"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", – прокомментировал заммэра Бирюков.

Так как очистку фасадов выполняют на высоте, к работе привлекают автовышки и квалифицированных альпинистов. Они промывают поверхности с помощью "керхеров", а выступающие и декоративные элементы убранства приводят в порядок вручную.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 10
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

В КГХ поясняют, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени его загрязненности. Так, например, в первую очередь коммунальные службы приводят в порядок объекты, расположенные возле дорог с интенсивным движением и в историческом центре. Такие здания очищают по всему периметру, в отличие от домов внутри кварталов, которые собирают на себя значительно меньше грязи и пыли за зимний сезон.

Месячник по благоустройству в Москве

В КГХ поясняют, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени его загрязненности. Так, например, в первую очередь коммунальные службы приводят в порядок объекты, расположенные возле дорог с интенсивным движением и в историческом центре. Такие здания очищают по всему периметру, в отличие от домов внутри кварталов, которые собирают на себя значительно меньше грязи и пыли за зимний сезон.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 10
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

На особо загрязненные участки московских фасадов наносят специальные моющие средства, которые по истечении 10-15 минут превращаются в пену. Затем растворенную грязь и копоть смывают водой, тем самым освежая архитектурный облик Москвы.

На время проведения очистки зону уборку огораживают заградительными лентами, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

Месячник по благоустройству в Москве

На особо загрязненные участки московских фасадов наносят специальные моющие средства, которые по истечении 10-15 минут превращаются в пену. Затем растворенную грязь и копоть смывают водой, тем самым освежая архитектурный облик Москвы.

На время проведения очистки зону уборку огораживают заградительными лентами, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 10
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

В рамках месячника по благоустройству коммунальные службы Москвы приступили к подготовке городских фонтанов к открытию сезона. После их разконсервации проверяют форсунки и трубопроводы, целостность чаши, а также, конечно, тщательно промывают сооружения, уделяя особое внимание сохранности материалов.

Так, например, позолоченные элементы и мозаики из смальты очищают мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности обрабатывают с помощью аппаратов высокого давления и нейтральных моющих средств. Затем специалисты проведут несколько тестовых запусков фонтанов, и в дату открытия сезона сооружения заработают по всей Москве одновременно.

Месячник по благоустройству в Москве

В рамках месячника по благоустройству коммунальные службы Москвы приступили к подготовке городских фонтанов к открытию сезона. После их разконсервации проверяют форсунки и трубопроводы, целостность чаши, а также, конечно, тщательно промывают сооружения, уделяя особое внимание сохранности материалов.

Так, например, позолоченные элементы и мозаики из смальты очищают мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности обрабатывают с помощью аппаратов высокого давления и нейтральных моющих средств. Затем специалисты проведут несколько тестовых запусков фонтанов, и в дату открытия сезона сооружения заработают по всей Москве одновременно.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
8 из 10
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы

"В рамках месячника по благоустройству организуем комплексную промывку памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", – отметил Бирюков.

Месячник по благоустройству в Москве

"В рамках месячника по благоустройству организуем комплексную промывку памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", – отметил Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
9 из 10
© Комплекс городского хозяйства Москвы

Титановые памятники промывают нейтральными растворами, а для очистки гранитных используют специальные составы, эффективно удаляющие солевые разводы с поверхностей. Для проведения работ на высоких монументах привлекают автогидроподъемники и поливомоечные машины с большим запасом воды.

Сначала рабочие проверяют скульптуру на наличие повреждений и ржавчины, затем промывают ее обычной водой и наносят вспененный раствор. Через 10 минут образовавшуюся пену смывают, а сам монумент вытирают насухо.

Месячник по благоустройству в Москве

Титановые памятники промывают нейтральными растворами, а для очистки гранитных используют специальные составы, эффективно удаляющие солевые разводы с поверхностей. Для проведения работ на высоких монументах привлекают автогидроподъемники и поливомоечные машины с большим запасом воды.

Сначала рабочие проверяют скульптуру на наличие повреждений и ржавчины, затем промывают ее обычной водой и наносят вспененный раствор. Через 10 минут образовавшуюся пену смывают, а сам монумент вытирают насухо.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
10 из 10

В апреле в Москве стартовал традиционный месячник по благоустройству, в рамках которого коммунальные службы столицы приступили к комплексной уборке городских улиц и общественных пространств, промывке дорог и магистралей, благоустройству дворов и подготовке к сезону фонтанов.

"Наша главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты, начиная от крупных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники и День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
1 из 10

В рамках месячника московские дороги и тротуары несколько раз промывают проточной водой с добавлением специального концентрированного шампуня. Моющее средство помогает удалить с асфальтобетонного покрытия и плитки мазутные и масляные пятна, следы от шин и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой.

При этом дорожный шампунь абсолютно безопасен для дорог, окружающей среды, человека и животных, подчеркивают к КГХ. Он полностью разлагается в почве, не оставляет разводов на асфальте и не содержит токсичных веществ в составе.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
2 из 10

До конца апреля работы по промывке пройдут в более чем 100 городских транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский. В уборке сооружений задействуют аппараты высокого давления и тоннелемоечную спецтехнику, оснащенную специальными щетками для безопасной и эффективной очистки стен.

Промывку тоннелей проводят преимущественно в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни, чтобы не мешать автомобилистам и общественному транспорту. Во время работ поочередно перекрывают по одной крайней полосе движения.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
3 из 10

Во всех административных округах Москвы специалисты коммунальных служб приводят в порядок дворовые территории. В частности, рабочие бригады промывают оборудование на детских и спортивных площадках, ремонтируют отдельные элементы, выполняют покрасочные работы.

Чтобы не повредить малые архитектурные формы, промывку осуществляют вручную с использованием мягких щеток и безвредных моющих средств.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
4 из 10

"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", – прокомментировал заммэра Бирюков.

Так как очистку фасадов выполняют на высоте, к работе привлекают автовышки и квалифицированных альпинистов. Они промывают поверхности с помощью "керхеров", а выступающие и декоративные элементы убранства приводят в порядок вручную.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
5 из 10

В КГХ поясняют, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени его загрязненности. Так, например, в первую очередь коммунальные службы приводят в порядок объекты, расположенные возле дорог с интенсивным движением и в историческом центре. Такие здания очищают по всему периметру, в отличие от домов внутри кварталов, которые собирают на себя значительно меньше грязи и пыли за зимний сезон.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
6 из 10

На особо загрязненные участки московских фасадов наносят специальные моющие средства, которые по истечении 10-15 минут превращаются в пену. Затем растворенную грязь и копоть смывают водой, тем самым освежая архитектурный облик Москвы.

На время проведения очистки зону уборку огораживают заградительными лентами, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
7 из 10

В рамках месячника по благоустройству коммунальные службы Москвы приступили к подготовке городских фонтанов к открытию сезона. После их разконсервации проверяют форсунки и трубопроводы, целостность чаши, а также, конечно, тщательно промывают сооружения, уделяя особое внимание сохранности материалов.

Так, например, позолоченные элементы и мозаики из смальты очищают мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности обрабатывают с помощью аппаратов высокого давления и нейтральных моющих средств. Затем специалисты проведут несколько тестовых запусков фонтанов, и в дату открытия сезона сооружения заработают по всей Москве одновременно.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
8 из 10

"В рамках месячника по благоустройству организуем комплексную промывку памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", – отметил Бирюков.

© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
9 из 10

Титановые памятники промывают нейтральными растворами, а для очистки гранитных используют специальные составы, эффективно удаляющие солевые разводы с поверхностей. Для проведения работ на высоких монументах привлекают автогидроподъемники и поливомоечные машины с большим запасом воды.

Сначала рабочие проверяют скульптуру на наличие повреждений и ржавчины, затем промывают ее обычной водой и наносят вспененный раствор. Через 10 минут образовавшуюся пену смывают, а сам монумент вытирают насухо.

© Комплекс городского хозяйства Москвы
10 из 10
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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