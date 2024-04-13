Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве
В апреле в Москве стартовал традиционный месячник по благоустройству, в рамках которого коммунальные службы столицы приступили к комплексной уборке городских улиц и общественных пространств, промывке дорог и магистралей, благоустройству дворов и подготовке к сезону фонтанов.
"Наша главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты, начиная от крупных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники и День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В апреле в Москве стартовал традиционный месячник по благоустройству, в рамках которого коммунальные службы столицы приступили к комплексной уборке городских улиц и общественных пространств, промывке дорог и магистралей, благоустройству дворов и подготовке к сезону фонтанов.
"Наша главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты, начиная от крупных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники и День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В рамках месячника московские дороги и тротуары несколько раз промывают проточной водой с добавлением специального концентрированного шампуня. Моющее средство помогает удалить с асфальтобетонного покрытия и плитки мазутные и масляные пятна, следы от шин и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой.
При этом дорожный шампунь абсолютно безопасен для дорог, окружающей среды, человека и животных, подчеркивают к КГХ. Он полностью разлагается в почве, не оставляет разводов на асфальте и не содержит токсичных веществ в составе.
В рамках месячника московские дороги и тротуары несколько раз промывают проточной водой с добавлением специального концентрированного шампуня. Моющее средство помогает удалить с асфальтобетонного покрытия и плитки мазутные и масляные пятна, следы от шин и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой.
При этом дорожный шампунь абсолютно безопасен для дорог, окружающей среды, человека и животных, подчеркивают к КГХ. Он полностью разлагается в почве, не оставляет разводов на асфальте и не содержит токсичных веществ в составе.
До конца апреля работы по промывке пройдут в более чем 100 городских транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский. В уборке сооружений задействуют аппараты высокого давления и тоннелемоечную спецтехнику, оснащенную специальными щетками для безопасной и эффективной очистки стен.
Промывку тоннелей проводят преимущественно в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни, чтобы не мешать автомобилистам и общественному транспорту. Во время работ поочередно перекрывают по одной крайней полосе движения.
До конца апреля работы по промывке пройдут в более чем 100 городских транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский. В уборке сооружений задействуют аппараты высокого давления и тоннелемоечную спецтехнику, оснащенную специальными щетками для безопасной и эффективной очистки стен.
Промывку тоннелей проводят преимущественно в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни, чтобы не мешать автомобилистам и общественному транспорту. Во время работ поочередно перекрывают по одной крайней полосе движения.
Во всех административных округах Москвы специалисты коммунальных служб приводят в порядок дворовые территории. В частности, рабочие бригады промывают оборудование на детских и спортивных площадках, ремонтируют отдельные элементы, выполняют покрасочные работы.
Чтобы не повредить малые архитектурные формы, промывку осуществляют вручную с использованием мягких щеток и безвредных моющих средств.
Во всех административных округах Москвы специалисты коммунальных служб приводят в порядок дворовые территории. В частности, рабочие бригады промывают оборудование на детских и спортивных площадках, ремонтируют отдельные элементы, выполняют покрасочные работы.
Чтобы не повредить малые архитектурные формы, промывку осуществляют вручную с использованием мягких щеток и безвредных моющих средств.
"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", – прокомментировал заммэра Бирюков.
Так как очистку фасадов выполняют на высоте, к работе привлекают автовышки и квалифицированных альпинистов. Они промывают поверхности с помощью "керхеров", а выступающие и декоративные элементы убранства приводят в порядок вручную.
"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", – прокомментировал заммэра Бирюков.
Так как очистку фасадов выполняют на высоте, к работе привлекают автовышки и квалифицированных альпинистов. Они промывают поверхности с помощью "керхеров", а выступающие и декоративные элементы убранства приводят в порядок вручную.
В КГХ поясняют, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени его загрязненности. Так, например, в первую очередь коммунальные службы приводят в порядок объекты, расположенные возле дорог с интенсивным движением и в историческом центре. Такие здания очищают по всему периметру, в отличие от домов внутри кварталов, которые собирают на себя значительно меньше грязи и пыли за зимний сезон.
В КГХ поясняют, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени его загрязненности. Так, например, в первую очередь коммунальные службы приводят в порядок объекты, расположенные возле дорог с интенсивным движением и в историческом центре. Такие здания очищают по всему периметру, в отличие от домов внутри кварталов, которые собирают на себя значительно меньше грязи и пыли за зимний сезон.
На особо загрязненные участки московских фасадов наносят специальные моющие средства, которые по истечении 10-15 минут превращаются в пену. Затем растворенную грязь и копоть смывают водой, тем самым освежая архитектурный облик Москвы.
На время проведения очистки зону уборку огораживают заградительными лентами, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
На особо загрязненные участки московских фасадов наносят специальные моющие средства, которые по истечении 10-15 минут превращаются в пену. Затем растворенную грязь и копоть смывают водой, тем самым освежая архитектурный облик Москвы.
На время проведения очистки зону уборку огораживают заградительными лентами, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
В рамках месячника по благоустройству коммунальные службы Москвы приступили к подготовке городских фонтанов к открытию сезона. После их разконсервации проверяют форсунки и трубопроводы, целостность чаши, а также, конечно, тщательно промывают сооружения, уделяя особое внимание сохранности материалов.
Так, например, позолоченные элементы и мозаики из смальты очищают мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности обрабатывают с помощью аппаратов высокого давления и нейтральных моющих средств. Затем специалисты проведут несколько тестовых запусков фонтанов, и в дату открытия сезона сооружения заработают по всей Москве одновременно.
В рамках месячника по благоустройству коммунальные службы Москвы приступили к подготовке городских фонтанов к открытию сезона. После их разконсервации проверяют форсунки и трубопроводы, целостность чаши, а также, конечно, тщательно промывают сооружения, уделяя особое внимание сохранности материалов.
Так, например, позолоченные элементы и мозаики из смальты очищают мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности обрабатывают с помощью аппаратов высокого давления и нейтральных моющих средств. Затем специалисты проведут несколько тестовых запусков фонтанов, и в дату открытия сезона сооружения заработают по всей Москве одновременно.
"В рамках месячника по благоустройству организуем комплексную промывку памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", – отметил Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству организуем комплексную промывку памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", – отметил Бирюков.
Титановые памятники промывают нейтральными растворами, а для очистки гранитных используют специальные составы, эффективно удаляющие солевые разводы с поверхностей. Для проведения работ на высоких монументах привлекают автогидроподъемники и поливомоечные машины с большим запасом воды.
Сначала рабочие проверяют скульптуру на наличие повреждений и ржавчины, затем промывают ее обычной водой и наносят вспененный раствор. Через 10 минут образовавшуюся пену смывают, а сам монумент вытирают насухо.
Титановые памятники промывают нейтральными растворами, а для очистки гранитных используют специальные составы, эффективно удаляющие солевые разводы с поверхностей. Для проведения работ на высоких монументах привлекают автогидроподъемники и поливомоечные машины с большим запасом воды.
Сначала рабочие проверяют скульптуру на наличие повреждений и ржавчины, затем промывают ее обычной водой и наносят вспененный раствор. Через 10 минут образовавшуюся пену смывают, а сам монумент вытирают насухо.
В апреле в Москве стартовал традиционный месячник по благоустройству, в рамках которого коммунальные службы столицы приступили к комплексной уборке городских улиц и общественных пространств, промывке дорог и магистралей, благоустройству дворов и подготовке к сезону фонтанов.
"Наша главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты, начиная от крупных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, тоннелей, мостов, путепроводов, чтобы майские праздники и День Победы наша столица встретила красивой и обновленной", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В рамках месячника московские дороги и тротуары несколько раз промывают проточной водой с добавлением специального концентрированного шампуня. Моющее средство помогает удалить с асфальтобетонного покрытия и плитки мазутные и масляные пятна, следы от шин и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой.
При этом дорожный шампунь абсолютно безопасен для дорог, окружающей среды, человека и животных, подчеркивают к КГХ. Он полностью разлагается в почве, не оставляет разводов на асфальте и не содержит токсичных веществ в составе.
До конца апреля работы по промывке пройдут в более чем 100 городских транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский. В уборке сооружений задействуют аппараты высокого давления и тоннелемоечную спецтехнику, оснащенную специальными щетками для безопасной и эффективной очистки стен.
Промывку тоннелей проводят преимущественно в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни, чтобы не мешать автомобилистам и общественному транспорту. Во время работ поочередно перекрывают по одной крайней полосе движения.
Во всех административных округах Москвы специалисты коммунальных служб приводят в порядок дворовые территории. В частности, рабочие бригады промывают оборудование на детских и спортивных площадках, ремонтируют отдельные элементы, выполняют покрасочные работы.
Чтобы не повредить малые архитектурные формы, промывку осуществляют вручную с использованием мягких щеток и безвредных моющих средств.
"В рамках месячника по благоустройству запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали", – прокомментировал заммэра Бирюков.
Так как очистку фасадов выполняют на высоте, к работе привлекают автовышки и квалифицированных альпинистов. Они промывают поверхности с помощью "керхеров", а выступающие и декоративные элементы убранства приводят в порядок вручную.
В КГХ поясняют, что процедура промывки каждого фасада зависит от степени его загрязненности. Так, например, в первую очередь коммунальные службы приводят в порядок объекты, расположенные возле дорог с интенсивным движением и в историческом центре. Такие здания очищают по всему периметру, в отличие от домов внутри кварталов, которые собирают на себя значительно меньше грязи и пыли за зимний сезон.
На особо загрязненные участки московских фасадов наносят специальные моющие средства, которые по истечении 10-15 минут превращаются в пену. Затем растворенную грязь и копоть смывают водой, тем самым освежая архитектурный облик Москвы.
На время проведения очистки зону уборку огораживают заградительными лентами, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
В рамках месячника по благоустройству коммунальные службы Москвы приступили к подготовке городских фонтанов к открытию сезона. После их разконсервации проверяют форсунки и трубопроводы, целостность чаши, а также, конечно, тщательно промывают сооружения, уделяя особое внимание сохранности материалов.
Так, например, позолоченные элементы и мозаики из смальты очищают мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности обрабатывают с помощью аппаратов высокого давления и нейтральных моющих средств. Затем специалисты проведут несколько тестовых запусков фонтанов, и в дату открытия сезона сооружения заработают по всей Москве одновременно.
"В рамках месячника по благоустройству организуем комплексную промывку памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищаем по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", – отметил Бирюков.
Титановые памятники промывают нейтральными растворами, а для очистки гранитных используют специальные составы, эффективно удаляющие солевые разводы с поверхностей. Для проведения работ на высоких монументах привлекают автогидроподъемники и поливомоечные машины с большим запасом воды.
Сначала рабочие проверяют скульптуру на наличие повреждений и ржавчины, затем промывают ее обычной водой и наносят вспененный раствор. Через 10 минут образовавшуюся пену смывают, а сам монумент вытирают насухо.