https://ria.ru/20240413/su-25-1939741695.html
Авиация ударила по украинским войскам "Тулумбасами"
Авиация ударила по украинским войскам "Тулумбасами" - РИА Новости, 13.04.2024
Авиация ударила по украинским войскам "Тулумбасами"
Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T05:04
2024-04-13T05:04
2024-04-13T14:53
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воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили подразделения войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", предназначенными для поражения особо прочных укрытий, следует из видео Минобороны России."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился по заданным координатам", — рассказали в ведомстве.В опубликованном ведомством ролике показано, как пара штурмовиков наносит удар ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра, которые предназначены для поражения особо прочных укрытий и способны пробивать бетонные плиты. Каждый Су-25 нес по десять таких ракет. Беспилотный летательный аппарат, барражировавший в районе цели, зафиксировал, что ракеты легли кучно на позициях ВСУ.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета."По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", — добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html
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россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Специальная военная операция на Украине
Авиация ударила по украинским войскам "Тулумбасами"
Экипажи Су-25 поразили подразделения ВСУ под Авдеевкой ракетами С-13 "Тулумбас"