СМИ: военного ВСУ без ног не пускали за границу без медицинских документов
"Страна": военного ВСУ Симороза без ног не пускали в Польшу без меддокументов
© Фото : Олег СиморозОлег Симороз
© Фото : Олег Симороз
Олег Симороз. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бойца ВСУ, потерявшего обе ноги, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на слова военного.
"Боец ВСУ Олег Симороз, демобилизованный после потери обеих ног, заявил, что его целый час не хотели пропускать при выезде с Украины в Польшу на пункте Рава-Русская. Пограничник интересовался, есть ли у него медицинские документы. При том, что ветеран стоял перед ним на двух протезах", - говорится в сообщении "Страны".
Как сообщает издание, пограничник потребовал "медицинские документы" у Симороза, несмотря на отсутствие у него обоих ног на уровне бедра и отметку о снятии с воинского учета в военном билете. После чего сотрудник погранслужбы "гулял" с документами экс-военнослужащего, однако все таки пропустил его через погранпереход.
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.