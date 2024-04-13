https://ria.ru/20240413/strana-1939803745.html

СМИ: военного ВСУ без ног не пускали за границу без медицинских документов

СМИ: военного ВСУ без ног не пускали за границу без медицинских документов - РИА Новости, 13.04.2024

СМИ: военного ВСУ без ног не пускали за границу без медицинских документов

Бойца ВСУ, потерявшего обе ноги, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:22

2024-04-13T15:22

2024-04-13T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939803878_0:371:1536:1235_1920x0_80_0_0_c440f7903837906f84c404f357c1d3fa.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бойца ВСУ, потерявшего обе ноги, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на слова военного. "Боец ВСУ Олег Симороз, демобилизованный после потери обеих ног, заявил, что его целый час не хотели пропускать при выезде с Украины в Польшу на пункте Рава-Русская. Пограничник интересовался, есть ли у него медицинские документы. При том, что ветеран стоял перед ним на двух протезах", - говорится в сообщении "Страны". Как сообщает издание, пограничник потребовал "медицинские документы" у Симороза, несмотря на отсутствие у него обоих ног на уровне бедра и отметку о снятии с воинского учета в военном билете. После чего сотрудник погранслужбы "гулял" с документами экс-военнослужащего, однако все таки пропустил его через погранпереход. В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240214/ukrainets-1927215287.html

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины