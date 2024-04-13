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СМИ: военного ВСУ без ног не пускали за границу без медицинских документов - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/strana-1939803745.html
СМИ: военного ВСУ без ног не пускали за границу без медицинских документов
СМИ: военного ВСУ без ног не пускали за границу без медицинских документов - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: военного ВСУ без ног не пускали за границу без медицинских документов
Бойца ВСУ, потерявшего обе ноги, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:22
2024-04-13T15:22
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бойца ВСУ, потерявшего обе ноги, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на слова военного. "Боец ВСУ Олег Симороз, демобилизованный после потери обеих ног, заявил, что его целый час не хотели пропускать при выезде с Украины в Польшу на пункте Рава-Русская. Пограничник интересовался, есть ли у него медицинские документы. При том, что ветеран стоял перед ним на двух протезах", - говорится в сообщении "Страны". Как сообщает издание, пограничник потребовал "медицинские документы" у Симороза, несмотря на отсутствие у него обоих ног на уровне бедра и отметку о снятии с воинского учета в военном билете. После чего сотрудник погранслужбы "гулял" с документами экс-военнослужащего, однако все таки пропустил его через погранпереход. В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240214/ukrainets-1927215287.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: военного ВСУ без ног не пускали за границу без медицинских документов

"Страна": военного ВСУ Симороза без ног не пускали в Польшу без меддокументов

© Фото : Олег СиморозОлег Симороз
Олег Симороз - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Олег Симороз
Олег Симороз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Бойца ВСУ, потерявшего обе ноги, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на слова военного.
"Боец ВСУ Олег Симороз, демобилизованный после потери обеих ног, заявил, что его целый час не хотели пропускать при выезде с Украины в Польшу на пункте Рава-Русская. Пограничник интересовался, есть ли у него медицинские документы. При том, что ветеран стоял перед ним на двух протезах", - говорится в сообщении "Страны".
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Как сообщает издание, пограничник потребовал "медицинские документы" у Симороза, несмотря на отсутствие у него обоих ног на уровне бедра и отметку о снятии с воинского учета в военном билете. После чего сотрудник погранслужбы "гулял" с документами экс-военнослужащего, однако все таки пропустил его через погранпереход.
В четверг Верховная рада приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения документа на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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