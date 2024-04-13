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СМИ: центры с нелегалами у границы США и Мексики заполнены на 245 процентов - РИА Новости, 13.04.2024
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03:42 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/ssha-1939739429.html
СМИ: центры с нелегалами у границы США и Мексики заполнены на 245 процентов
СМИ: центры с нелегалами у границы США и Мексики заполнены на 245 процентов - РИА Новости, 13.04.2024
СМИ: центры с нелегалами у границы США и Мексики заполнены на 245 процентов
Центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245% - в них находятся почти в 2,5 раза больше нелегалов, чем вмещается, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T03:42
2024-04-13T03:42
в мире
сша
сан-диего
джо байден
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245% - в них находятся почти в 2,5 раза больше нелегалов, чем вмещается, сообщает газета New York Post. "Пограничный патруль США в районе Сан-Диего на южной границе имеет более чем в два раза больше мигрантов, чем может вместить, а иммигранты здесь благодарят президента Байдена за то, что он впустил их", - пишет издание. По данным газеты, по состоянию на пятницу в помещениях, рассчитанных на 750 человек, содержалось 1812 нелегалов. "С учетом наплыва мигрантов и того факта, что их можно удерживать только 72 часа, с сентября на улицы Сан-Диего было выпущено более 125 тысяч мигрантов", - отмечает издание. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
https://ria.ru/20240413/neyroset-1939738693.html
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в мире, сша, сан-диего, джо байден
В мире, США, Сан-Диего, Джо Байден
СМИ: центры с нелегалами у границы США и Мексики заполнены на 245 процентов

NYP: центры с нелегалами у границы США с Мексикой в Сан-Диего заполнены на 245%

© AP Photo / Gregory BullГруппа мигрантов на границе Мексики с США
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Gregory Bull
Группа мигрантов на границе Мексики с США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245% - в них находятся почти в 2,5 раза больше нелегалов, чем вмещается, сообщает газета New York Post.
«
"Пограничный патруль США в районе Сан-Диего на южной границе имеет более чем в два раза больше мигрантов, чем может вместить, а иммигранты здесь благодарят президента Байдена за то, что он впустил их", - пишет издание.
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По данным газеты, по состоянию на пятницу в помещениях, рассчитанных на 750 человек, содержалось 1812 нелегалов.
"С учетом наплыва мигрантов и того факта, что их можно удерживать только 72 часа, с сентября на улицы Сан-Диего было выпущено более 125 тысяч мигрантов", - отмечает издание.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
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В миреСШАСан-ДиегоДжо Байден
 
 
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