https://ria.ru/20240413/ssha-1939739429.html

СМИ: центры с нелегалами у границы США и Мексики заполнены на 245 процентов

СМИ: центры с нелегалами у границы США и Мексики заполнены на 245 процентов - РИА Новости, 13.04.2024

СМИ: центры с нелегалами у границы США и Мексики заполнены на 245 процентов

Центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245% - в них находятся почти в 2,5 раза больше нелегалов, чем вмещается, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T03:42

2024-04-13T03:42

2024-04-13T03:42

в мире

сша

сан-диего

джо байден

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245% - в них находятся почти в 2,5 раза больше нелегалов, чем вмещается, сообщает газета New York Post. "Пограничный патруль США в районе Сан-Диего на южной границе имеет более чем в два раза больше мигрантов, чем может вместить, а иммигранты здесь благодарят президента Байдена за то, что он впустил их", - пишет издание. По данным газеты, по состоянию на пятницу в помещениях, рассчитанных на 750 человек, содержалось 1812 нелегалов. "С учетом наплыва мигрантов и того факта, что их можно удерживать только 72 часа, с сентября на улицы Сан-Диего было выпущено более 125 тысяч мигрантов", - отмечает издание. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.

https://ria.ru/20240413/neyroset-1939738693.html

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в мире, сша, сан-диего, джо байден