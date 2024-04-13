Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке животные начали выходить из зимней спячки - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:35 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/spyachka-1939824323.html
В Московском зоопарке животные начали выходить из зимней спячки
В Московском зоопарке животные начали выходить из зимней спячки - РИА Новости, 13.04.2024
В Московском зоопарке животные начали выходить из зимней спячки
Животные из Московского зоопарка выходят из зимней спячки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:35
2024-04-13T17:35
хорошие новости
москва
сергей собянин
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737605_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3845caa943296c515e07429f3be995b2.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Животные из Московского зоопарка выходят из зимней спячки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Обитатели Московского зоопарка выходят из зимней спячки: окончательно пробудился бурый медведь Гром... Возвращаются к активной жизни еноты, сурки и белогрудые ежи... Проснулись и летучие мыши", - говорится в сообщении. Он напомнил, что медведь Гром приехал в Московский зоопарк из Донбасса осенью 2022 года, зоологи соорудили для него искусственную берлогу, медведь впервые в жизни смог выспаться зимой. Также Собянин рассказал, что в Москве обитают шесть видов летучих мышей, все они занесены в Красную книгу столицы. "Зимой они часто прячутся в разных помещениях и если просыпаются раньше положенного срока, то могут погибнуть от холода и отсутствия корма. Поэтому неравнодушные москвичи нередко передают их на зимовку в зоопарк", - пояснил мэр.
https://ria.ru/20240305/manul-1931135876.html
https://ria.ru/20240321/podsnezhniki-1934707039.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927737605_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_346ef637e8d12639d34f26f20dd15c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Москва, Сергей Собянин, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке животные начали выходить из зимней спячки

Собянин: животные из Московского зоопарка выходят из зимней спячки

© АГН "Москва" / Сергей КиселевБурый медведь Гром
Бурый медведь Гром - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Бурый медведь Гром. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Животные из Московского зоопарка выходят из зимней спячки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Обитатели Московского зоопарка выходят из зимней спячки: окончательно пробудился бурый медведь Гром... Возвращаются к активной жизни еноты, сурки и белогрудые ежи... Проснулись и летучие мыши", - говорится в сообщении.
Манул Тимофей - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету
5 марта, 08:20
Он напомнил, что медведь Гром приехал в Московский зоопарк из Донбасса осенью 2022 года, зоологи соорудили для него искусственную берлогу, медведь впервые в жизни смог выспаться зимой.
Также Собянин рассказал, что в Москве обитают шесть видов летучих мышей, все они занесены в Красную книгу столицы.
"Зимой они часто прячутся в разных помещениях и если просыпаются раньше положенного срока, то могут погибнуть от холода и отсутствия корма. Поэтому неравнодушные москвичи нередко передают их на зимовку в зоопарк", - пояснил мэр.
Первые подснежники распустились в Московском зоопарке
В Московском зоопарке распустились подснежники
21 марта, 14:46
 
Хорошие новостиМоскваСергей СобянинМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала