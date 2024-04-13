https://ria.ru/20240413/spyachka-1939824323.html

В Московском зоопарке животные начали выходить из зимней спячки

В Московском зоопарке животные начали выходить из зимней спячки - РИА Новости, 13.04.2024

В Московском зоопарке животные начали выходить из зимней спячки

Животные из Московского зоопарка выходят из зимней спячки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:35

2024-04-13T17:35

2024-04-13T17:35

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Животные из Московского зоопарка выходят из зимней спячки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Обитатели Московского зоопарка выходят из зимней спячки: окончательно пробудился бурый медведь Гром... Возвращаются к активной жизни еноты, сурки и белогрудые ежи... Проснулись и летучие мыши", - говорится в сообщении. Он напомнил, что медведь Гром приехал в Московский зоопарк из Донбасса осенью 2022 года, зоологи соорудили для него искусственную берлогу, медведь впервые в жизни смог выспаться зимой. Также Собянин рассказал, что в Москве обитают шесть видов летучих мышей, все они занесены в Красную книгу столицы. "Зимой они часто прячутся в разных помещениях и если просыпаются раньше положенного срока, то могут погибнуть от холода и отсутствия корма. Поэтому неравнодушные москвичи нередко передают их на зимовку в зоопарк", - пояснил мэр.

https://ria.ru/20240305/manul-1931135876.html

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москва, сергей собянин, московский зоопарк, общество