https://ria.ru/20240413/spetsoperatsiya-1939836842.html

Спецоперация, 13 апреля: Украине поставят еще одну систему ПВО Patriot

Спецоперация, 13 апреля: Украине поставят еще одну систему ПВО Patriot - РИА Новости, 13.04.2024

Спецоперация, 13 апреля: Украине поставят еще одну систему ПВО Patriot

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за прошедшие сутки освободили населённый пункт Первомайское на Авдеевском направлении в ДНР, следует из... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T19:17

2024-04-13T19:17

2024-04-13T19:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

киев

александр сырский

иван приходько

василий прозоров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" за прошедшие сутки освободили населённый пункт Первомайское на Авдеевском направлении в ДНР, следует из сводки, распространённой Минобороны РФ в субботу. На этом, а также на донецком и купянском направлениях, были отражены 13 атак и контратак противника. Всего в результате боевых действий Киев потерял более 900 солдат. Кроме того, ВСУ лишились одного танка, пяти боевых бронированных машин, боевой машины ЗРК "Стрела-10", трёх самоходных артиллерийских установок Krab польского производства, двух американских гаубиц М777, одной британской FН-70, 152-миллиметровой установки "Акация", одной гаубицы Д-20 и одной Д-30, двух станций радиоэлектронной борьбы "Нота". "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США,152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - добавили в МО РФ. Кроме того, были сбиты 222 украинских беспилотника, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также управляемая авиационная бомба JDAM. Обстрелы ДНРПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило утром, что примерно в 06.00 мск украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный объект на Петровский район Донецка, пострадала мирная жительница. Кроме того, по данным СЦКК, в субботу Донецк был несколько раз обстрелян, всего выпущено 11 снарядов калибра 155 миллиметров. Также шестью кассетными боеприпасами была обстреляна Горловка. Мэр города Иван Приходько сообщил, что повреждения получил дворец культуры. Общеопасным способомИнформированный источник сообщил РИА Новости 13 апреля, что взрыв на севере Москвы автомобиля бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом. Еще одна PatriotГермания, ранее уже предоставившая Украине две системы Patriot, поставит Киеву ещё одну, сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ. Решение, как уточнили в немецком ведомстве, было принято "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине". Обострение обстановкиГлавком ВСУ Александр Сырский заявил о существенном обострении обстановки на восточной линии фронта из-за активизации наступательных действий ВС РФ, которые "добиваются тактического успеха". В своём Telegram-канале он написал, что ВСУ подвергаются атакам на трех основных направлениях: в районе населенного пункта Красный Лиман (украинское название Лиман), Артемовск и Красноармейск (украинское название Покровск). Кроме того, в распоряжение РИА Новости попал приказ об укреплении дисциплины, подписанный украинским главкомом. В нём отмечается, что солдаты не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. Сырский в документе приказывает утвердить систему работы должностных лиц ВСУ и военнослужащих военной службы правопорядка совместно с представителями правоохранителей для выявления и прекращения указанных правонарушений. В плену лучше, чем в ВСУМинобороны РФ сообщило, что девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен в районе Водяного в ДНР на Авдеевском направлении. Они воспользовались отдельным каналом связи, который российское Минобороны специально выделило для тех, кто хочет сдаться. Связавшись по ней украинские солдаты могут получить подробную инструкцию, как сложить оружие и сдаться. Пленные утверждают, что их командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставят "удалённо" с помощью радиосвязи. По словам пленных, их использовали, как пушечное мясо, не считаясь с колоссальными потерями. "Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне. Когда нас в плен вели, наши же по нашим начали обстрел... Попал в плен и благодаря этому остался живой, меня не расстреляли. В ВСУ хуже, чем в русском плену", - сказал один из пленных Валерий.

https://ria.ru/20240413/nato-1939811074.html

https://ria.ru/20240413/ssha-1939811615.html

https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, киев, александр сырский, иван приходько, василий прозоров, вооруженные силы украины, сцкк, в мире