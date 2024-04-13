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Российская ПВО за сутки сбила 222 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 222 украинских беспилотника - РИА Новости, 13.04.2024
Российская ПВО за сутки сбила 222 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 222 украинских беспилотника, 8 снарядов РСЗО и авиабомбу JDAM, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:28
2024-04-13T13:28
2024-04-13T13:28
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 222 украинских беспилотника, 8 снарядов РСЗО и авиабомбу JDAM, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также управляемая авиационная бомба JDAM", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20 826 беспилотных летательных аппаратов, 501 зенитный ракетный комплекс, 15 767 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8849 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 960 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила 222 украинских беспилотника
МО РФ: ПВО за сутки сбила 222 украинских дрона и восемь снарядов РСЗО