https://ria.ru/20240413/spetsoperatsiya-1939789299.html

Российская ПВО за сутки сбила 222 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 222 украинских беспилотника - РИА Новости, 13.04.2024

Российская ПВО за сутки сбила 222 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 222 украинских беспилотника, 8 снарядов РСЗО и авиабомбу JDAM, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:28

2024-04-13T13:28

2024-04-13T13:28

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 222 украинских беспилотника, 8 снарядов РСЗО и авиабомбу JDAM, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также управляемая авиационная бомба JDAM", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20 826 беспилотных летательных аппаратов, 501 зенитный ракетный комплекс, 15 767 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8849 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 960 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность