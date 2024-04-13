https://ria.ru/20240413/songkran-1939312241.html

Тайский Новый год Сонгкран

Тайский Новый год Сонгкран - РИА Новости, 13.04.2024

Тайский Новый год Сонгкран

Сонгкран (Songkran) – традиционный тайский Новый год, один из главных праздников Таиланда, который празднуется с древних времен. Его отмечают ежегодно с 13 по... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T02:24

2024-04-13T02:24

2024-04-13T02:24

справки

таиланд

сонгкран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864436302_0:144:3226:1959_1920x0_80_0_0_302cd4ec5db1082d0e2706658e8bf1fe.jpg

Сонгкран (Songkran) – традиционный тайский Новый год, один из главных праздников Таиланда, который празднуется с древних времен. Его отмечают ежегодно с 13 по 15 апреля. Во многих регионах страны он длится до пяти - десяти дней и более. Слово "Сонгкран" происходит от санскритского Songkranti, которое обозначает Солнце или планету, переходящую от одного знака зодиака к другому.В данном случае речь идет о дне, когда Солнце переходит из зодиакального знака Рыбы в знак Овен. Изначально даты празднования Сонгкрана рассчитывали астрономы, но теперь его отмечают в фиксированные даты.По самой распространенной версии, праздник зародился в Древней Индии, но со временем перекочевал на восток, где обрел особую популярность. Праздник проходил как раз тогда, когда в Таиланде завершалось время жары и наступал сезон дождей.На новой почве Сонгкран утратил индуистские черты и адаптировался к характерному для юго-восточной Азии буддизму тхеравады.В буддизме этот праздник считается временем обновления.До 1888 года Сонгкран был единственным Новым годом, который праздновался в Таиланде. В 1940 году Таиланд принял 1 января в качестве официального начала Нового года, но Сонгкран продолжает отмечаться как часть культурной и буддийской традиции страны.Крупные мегаполисы, Бангкок и Чиангмай, проводят более масштабные празднования, чем другие населенные пункты. Северные регионы Таиланда отмечают праздник дольше, чем южные. Обряды и их последовательность отличаются в зависимости от региона.Сонгкран отмечают три дня: 13 апреля (Maha Songkran Day), 14 апреля (Wan Nao) и 15 апреля (Wan Thaloeng Sok).Первый день Maha Songkran Day (или "Великий Сонгкран") правительство Таиланда объявляет Днем пожилых людей. В семьях отдают дань уважения своим пожилым родственникам, даря подарки и традиционные сладости. Традиционно ранним утром в храмах совершают подношения пищи буддийским монахам, послушникам, уважаемым старейшинам рис, выдержанный в холодной воде - Khao Chae.13 апреля также носит название Wan Sungkharn Long и посвящен прощанию со старым годом. Утро тайцев начинается с уборки дома. Затем начинается ритуал Song Nam Phra, когда священные статуи Будды в тайских храмах поливают специально подготовленной водой. Она традиционно ароматизируется духами под названием Nam Ob.Второй день праздника – Wan Nao – считается Днем семьи. Молодежь готовит ароматизированную воду, чтобы омыть ноги своих родителей. Для ее приготовления используют розу и жасмин, церемония называется Rat Nam Dam Hua. Также она может выглядеть и как поливание рук.В свою очередь, родители благословляют своих детей жасминовой гирляндой.В этот день распространенной традицией является сбор песка и вывоз его в монастыри и храмы. Из него буддийские монахи строят ритуальные песчаные пагоды, называемые chedis. Важнейшей составляющей праздника является повсеместное обливание друг друга водой. Также в этот день выпускают на волю птиц и рыб.Третий день – Wan Thaloeng Sok – первый день тайского Нового года. Его еще называют Wan Payawan. Люди выходят на улицы для продолжения обливаний и празднования, посещают храмы. В этот день тоже может проводится ритуал омовения Будды водой с ароматом жасмина.Фестиваль Сонгкран примечателен традиционными блюдами тайской кухни, названия которых часто звучат "удача" или "богатство". Среди них – тайский куриный салат Larb Gai ("удача"), жареные во фритюре мясные пельмени Toong Tong ("мешок с деньгами"). Такие блюда, как Pad Thai, суп Tom Yum, Thai Green curry и другие занимают центральное место на обеденном столе в Сонгкран. Праздник стал всемирно известен благодаря главной традиции – обливанию водой. В прошлом главной целью этого ритуала было привлечение дождей – залога хорошего урожая риса. Со временем буддизм оказал свое влияние, и вода стала символизировать очищение. Вступая в новый год, человек должен очиститься от плохих поступков.В центре Бангкока, на востоке и на юге страны в эти дни проходят массовые "водные баталии" с применением пластиковых водяных ружей и пистолетов, шлангов, насосов, больших водяных "пушек" и бочек с водой, установленных на машинах. По всей стране на улицах стоят водяные "засады", из которых поливают весь транспорт. В настоящее время Сонгкран превратился в настоящий карнавал.Для тайской молодежи Сонгкран приобрел особое значение: в эти дни принято признаваться в любви, а для людей среднего возраста этот праздник – символ семейного очага. Помимо Таиланда, Сонгкран празднуют под разными названиями в Лаосе, Мьянме, Камбодже и на Шри-Ланке, то есть в странах, где основной религией является южная ветвь буддизма – тхеравада. В Лаосе Новый год называют Pimai, в Камбодже – Chaul Say Thmay. Хотя в этих странах его празднуют несколько иначе, но омовение статуй Будды и обливание водой является его обязательной частью.В Таиланде и Лаосе ритуальное шествие Nang Sangkhane также считается одним из торжественных и интересных новогодних мероприятий. В первый день Нового года семь красавиц провозят по улицам украшенную цветами тележку с серебряным постаментом, на котором покоится изображение четырехликой головы Духа Кабинлафома. Местные жителей поливают священное изображение чистой водой и ароматным настоем из трав, цветов и корений, чтобы усопший дух не допустил губительной засухи.Пышные празднества проходят в столицах и крупных городах, но самые необычные традиции можно увидеть в Луанг Прабанге – бывшей столице Лаоса, и городе Чиангмае на севере Таиланда.В Камбодже в эти дни возносят молитвы Чнаму Тхмаи – новогоднему ангелу кхмеров. У храмов, пагод или на берегу реки насыпают песчаные холмики, каждая песчинка которых символизирует дурное деяние. Поместить песчинки туда, откуда их смоет вода, значит очиститься от всех грехов. В декабре 2023 года ЮНЕСКО приняла решение о включении "Сонгкрана в Таиланде, традиционного тайского Нового года" в список объектов нематериального культурного наследия человечества.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, таиланд, сонгкран