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Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 13.04.2024 (обновлено: 16:11 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/smi-1939808446.html
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot - РИА Новости, 13.04.2024
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot, сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:01
2024-04-13T16:11
специальная военная операция на украине
германия
украина
нато
вооруженные силы украины
в мире
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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot, сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ.Ранее Германия уже предоставила Украине две Patriot."Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot", - отмечает портал телеканала, ссылаясь на министерство.Как уточнило ведомство, решение о дополнительном усилении украинской противовоздушной обороны было принято "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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германия, украина, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot

МО ФРГ: Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot, сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ.
Ранее Германия уже предоставила Украине две Patriot.
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"Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot", - отмечает портал телеканала, ссылаясь на министерство.
Как уточнило ведомство, решение о дополнительном усилении украинской противовоздушной обороны было принято "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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