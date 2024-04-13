Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
МО ФРГ: Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot, сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ.
Ранее Германия уже предоставила Украине две Patriot.
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"Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot", - отмечает портал телеканала, ссылаясь на министерство.
Как уточнило ведомство, решение о дополнительном усилении украинской противовоздушной обороны было принято "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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