https://ria.ru/20240413/smi-1939808446.html

Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot

Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot - РИА Новости, 13.04.2024

Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot

Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot, сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:01

2024-04-13T16:01

2024-04-13T16:11

специальная военная операция на украине

германия

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БЕРЛИН, 13 апр — РИА Новости. Германия поставит Украине еще одну систему ПВО Patriot, сообщил немецкий телеканал n-tv со ссылкой на минобороны ФРГ.Ранее Германия уже предоставила Украине две Patriot."Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot", - отмечает портал телеканала, ссылаясь на министерство.Как уточнило ведомство, решение о дополнительном усилении украинской противовоздушной обороны было принято "в связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

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германия, украина, нато, вооруженные силы украины, в мире