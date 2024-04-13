https://ria.ru/20240413/smert-1939664130.html

"Скончалась в мучениях". Как случайность обернулась смертельной болезнью

"Скончалась в мучениях". Как случайность обернулась смертельной болезнью - РИА Новости, 13.04.2024

"Скончалась в мучениях". Как случайность обернулась смертельной болезнью

В апреле стало известно о смерти семилетней Виктории Пыталевой из Уфы. Почти год девочка боролась сболезнью, которая возникла из-за обычного укуса насекомого... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:00

2024-04-13T08:00

2024-04-13T08:00

общество

уфа

тель-авив

болезни

насекомые

врачи

диагноз

ребенок

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. В апреле стало известно о смерти семилетней Виктории Пыталевой из Уфы. Почти год девочка боролась сболезнью, которая возникла из-за обычного укуса насекомого. Врачи до последнего пытались спасти девочку. О том, что они выяснили - в материале РИА Новости."Это скоро пройдет"Летом 2023-го маленькую Вику на даче укусил комар. На следующий день она почувствовала сильное недомогание: поднялась температура, нога отекла.Родители вызвали скорую, но врачи сказали, что у ребенка проста началась простуда — отсюда обостренная реакция организма.Состояние не улучшалось, в начале июля семья пошла к педиатру. Однако та тоже не нашла ничего странного."Предположила, что укус насекомого пришелся в мышцу. Сказала, что это скоро пройдет", - рассказала мама девочки изданию "КП-Уфа".В течении месяца у ребенка появились тревожные симптомы. Она стала вялой, ела с трудом и плохо управляла рукой. В итоге Вику положили в уфимскую больницу. Решили, что это может быть энцефалит.Все оказалось хуже. Медики поставили окончательный диагноз: диффузная глиома ствола головного мозга. То есть, раковая опухоль. В течение нескольких месяцев без лечения ребенок мог умереть.Нужны миллионыВике назначили лучевую терапию, которая помогла стабилизировать опухоль, но этого было недостаточно — требовалась операция. Через знакомых семья Пыталевых вышла на клинику в Тель-Авиве.Там назвали цену: двенадцать миллионов рублей только за обследование и план лечения. И еще столько же за хирургическое вмешательство. При этом стопроцентных гарантий успеха медики не давали.Тем не менее, у родных Вики появилась надежда вернуть ей нормальную жизнь. До болезни девочка занималась спортивной гимнастикой и готовилась к поступлению в школу. Была у нее и мечта — съездить на море.Пыталевы обратились к жителям Башкирии и открыли сбор средств. Но продвигался он медленно: скопить удалось всего триста тысяч рублей. Между тем, ребенок уже не мог сам переворачиваться и глотать пищу."Стойко сражалась до последнего"В начале декабря 2023-го Вику перевели в хоспис. Родственники постарались создать максимально комфортные условия: палату украсили игрушками, чтобы та напоминала детскую комнату. Привозили к дочке любимых питомцев. Пыталевы даже справляли там Новый год.Еще через месяц стало ясно — шансов на спасение нет. Денег по прежнему не хватало, а ребенка было уже попросту опасно транспортировать в другую страну."Она постоянно кричит от боли и от того, что ей страшно. Теперь питается через трубку. Мы не знаем что делать", — рассказывал “КП-Уфа” брат малышки.По его словам, больную навещали представители городской администрации и глава республики, но "никакого результата это не дало".В итоге все собранные деньги было решили отдать на лекарства и другие нужды ребенка. Восьмого апреля 2024-го Вики не стало. Она не дожила до своего восьмого дня рождения."Теперь она наш маленький Ангел. Виктория была сильной девочкой, и стойко сражалась до последнего (…)", — написали близкие малышки в соцсетях и поблагодарили всех, кто помогал им в трудный период.Вику похоронили 10 апреля на Южном кладбище Уфы.

https://ria.ru/20240213/virus-1926911692.html

https://ria.ru/20240306/parazity-1931275445.html

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общество, уфа, тель-авив, болезни, насекомые, врачи, диагноз, ребенок