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В Кургане усиливают дамбы - РИА Новости, 13.04.2024
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16:48 13.04.2024 (обновлено: 16:54 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/shumkov-1939816809.html
В Кургане усиливают дамбы
В Кургане усиливают дамбы - РИА Новости, 13.04.2024
В Кургане усиливают дамбы
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе строятся и повышаются шесть дамб: одна в Кургане, а пять - в муниципальных округах. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:48
2024-04-13T16:54
происшествия
курган
курганская область
тобол (река)
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе строятся и повышаются шесть дамб: одна в Кургане, а пять - в муниципальных округах. Ранее в субботу Шумков заявил, что большой воде с реки Тобол до Кургана остается 50 километров, скорость течения реки составляет 15-20 километров в сутки. "В Кургане мы её (дамбу - ред.) повышаем до отметки 11 метров и выше. Если не произойдет… прорыва тела дамбы, то при текущих прогнозах есть шанс центральную часть города удержать", - сказал губернатор во время пресс-подхода. Он добавил, что ночью с субботы на воскресенье по дамбе в Кургане будут выставлены посты. "Запускаем уже круглосуточную работу оперативного штаба, который будет заниматься ликвидацией ситуации в моменте", - уточнил Шумков. Глава региона отметил, что сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов воды через дамбу. Более того, он акцентировал внимание на том, что самым главным является то, чтобы люди выселились из потенциально затопленных зон. "Я по этому поводу обращаюсь ко всем не первый, не второй, не третий раз, пожалуйста выезжайте. Есть места размещения домашних питомцев… есть места парковки автомобилей… есть места для хранения домашнего имущества… Выезжайте немедленно", - обратился к гражданам губернатор. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС, на утро субботы в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров - в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона. Ранее в субботу РИА Новости сообщали, что в Кургане продолжается укрепление набережной для защиты города от большой воды реки Тобол.
https://ria.ru/20240413/kurgan-1939764322.html
https://ria.ru/20240407/kurgan-1938382478.html
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курган
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происшествия, курган, курганская область, тобол (река), вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, Тобол (река), Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
В Кургане усиливают дамбы

Шумков: в Кургане увеличивают уровень дамб, чтобы сдержать воду из реки Тобол

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкЗащитный бруствер из мешков с песком на набережной реки Тобол в районе 9-й Больничной улицы в Кургане
Защитный бруствер из мешков с песком на набережной реки Тобол в районе 9-й Больничной улицы в Кургане - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Перейти в медиабанк
Защитный бруствер из мешков с песком на набережной реки Тобол в районе 9-й Больничной улицы в Кургане
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе строятся и повышаются шесть дамб: одна в Кургане, а пять - в муниципальных округах.
Ранее в субботу Шумков заявил, что большой воде с реки Тобол до Кургана остается 50 километров, скорость течения реки составляет 15-20 километров в сутки.
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"В Кургане мы её (дамбу - ред.) повышаем до отметки 11 метров и выше. Если не произойдет… прорыва тела дамбы, то при текущих прогнозах есть шанс центральную часть города удержать", - сказал губернатор во время пресс-подхода.
Он добавил, что ночью с субботы на воскресенье по дамбе в Кургане будут выставлены посты.
"Запускаем уже круглосуточную работу оперативного штаба, который будет заниматься ликвидацией ситуации в моменте", - уточнил Шумков.
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Глава региона отметил, что сформировано более 20 аварийных бригад, которые будут заниматься ликвидацией переливов воды через дамбу. Более того, он акцентировал внимание на том, что самым главным является то, чтобы люди выселились из потенциально затопленных зон.
"Я по этому поводу обращаюсь ко всем не первый, не второй, не третий раз, пожалуйста выезжайте. Есть места размещения домашних питомцев… есть места парковки автомобилей… есть места для хранения домашнего имущества… Выезжайте немедленно", - обратился к гражданам губернатор.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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По данным МЧС, на утро субботы в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров - в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
Ранее в субботу РИА Новости сообщали, что в Кургане продолжается укрепление набережной для защиты города от большой воды реки Тобол.
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ПроисшествияКурганКурганская областьТобол (река)Вадим ШумковНаводнения в России — 2024
 
 
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