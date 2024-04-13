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Украинские войска атакуют ЗАЭС по одобрению США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/sheremet-1939826322.html
Украинские войска атакуют ЗАЭС по одобрению США, заявили в Госдуме
Украинские войска атакуют ЗАЭС по одобрению США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 13.04.2024
Украинские войска атакуют ЗАЭС по одобрению США, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что украинские войска атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:48
2024-04-13T17:48
специальная военная операция на украине
сша
михаил шеремет
владимир зеленский
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что украинские войска атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей. "То, что Украина без одобрения США самостоятельно, по своей инициативе атакует Запорожскую АЭС, звучит абсурдно. США крепко держат вожжи... ни одно глобальное вооруженное внешнее вмешательство попросту невозможно провести без их согласования", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, Владимир Зеленский используется англосаксами "для реализации самых трагических сценариев". "Сегодня США навязывают всему миру новую гонку вооружений в своем безумном стремлении любой ценой захватить глобальное лидерство и вернуться к удобному для США однополярному миру", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html
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сша, михаил шеремет, владимир зеленский, происшествия
Специальная военная операция на Украине, США, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Происшествия
Украинские войска атакуют ЗАЭС по одобрению США, заявили в Госдуме

Депутат Шеремет: ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению США

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что украинские войска атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей.
"То, что Украина без одобрения США самостоятельно, по своей инициативе атакует Запорожскую АЭС, звучит абсурдно. США крепко держат вожжи... ни одно глобальное вооруженное внешнее вмешательство попросту невозможно провести без их согласования", - заявил Шеремет РИА Новости.
По его словам, Владимир Зеленский используется англосаксами "для реализации самых трагических сценариев".
"Сегодня США навязывают всему миру новую гонку вооружений в своем безумном стремлении любой ценой захватить глобальное лидерство и вернуться к удобному для США однополярному миру", - добавил депутат.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
"Изолировать Зеленского". В Госдуме высказались об атаке на Запорожскую АЭС
8 апреля, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАМихаил ШереметВладимир ЗеленскийПроисшествия
 
 
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