Рейтинг@Mail.ru
В Киеве допустили мобилизацию женщин в ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:16 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/seleznev-1939859706.html
В Киеве допустили мобилизацию женщин в ВСУ
В Киеве допустили мобилизацию женщин в ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024
В Киеве допустили мобилизацию женщин в ВСУ
Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя потенциальную мобилизацию женщин в ряды ВСУ, заявил, что все граждане Украины будут... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:16
2024-04-13T23:16
специальная военная операция на украине
украина
владислав селезнев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя потенциальную мобилизацию женщин в ряды ВСУ, заявил, что все граждане Украины будут вынуждены становиться к оружию при возможной эскалации ситуации на фронте. Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина, учитывая реалии на фронте, будет уничтожена, если не мобилизовывать женщин. По словам Селезнева, в настоящее время в ВСУ женщины служат как на офицерских должностях, так и командиров боевых подразделений. "Украина у нас одна, у нас нет другой земли, враг совершенно не скрывает своих посягательств, а значит может случиться так, что все граждане нашей страны будут вынуждены становиться к оружию, потому что шансов выжить в случае оккупации у украинцев нет", - приводит слова Селезнева украинское издание Еspreso.tv. При этом он добавил, что израильский опыт уникален, но для Украины "очень дискуссионный". Селезнев подчеркнул, что в настоящее время в ВСУ женщины служат как на офицерских должностях, так и командирами боевых подразделений. "Значит здесь вопрос должен быть не столько связан с гендерной политикой, сколько в отношении профессиональных навыков, профессиональных способностей и профессионализма граждан нашей страны, которые готовы с оружием защищать нашу землю", - резюмировал он. Ранее украинский Центр противодействия дезинформации сообщал, что вопрос мобилизации женщин в ВСУ не стоит на повестке дня. Заявление прозвучало в ответ на слова Григорьевой. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html
https://ria.ru/20240126/vsu-1923726480.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_654:235:3072:2048_1920x0_80_0_0_82252486e227a676028d1f981fc6be9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владислав селезнев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владислав Селезнев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
В Киеве допустили мобилизацию женщин в ВСУ

Экс-спикер Генштаба Селезнев допустил возможность мобилизации женщин в ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя потенциальную мобилизацию женщин в ряды ВСУ, заявил, что все граждане Украины будут вынуждены становиться к оружию при возможной эскалации ситуации на фронте.
Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина, учитывая реалии на фронте, будет уничтожена, если не мобилизовывать женщин.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Без мобилизации женщин Украина будет уничтожена, заявили в Раде
11 апреля, 17:43
По словам Селезнева, в настоящее время в ВСУ женщины служат как на офицерских должностях, так и командиров боевых подразделений. "Украина у нас одна, у нас нет другой земли, враг совершенно не скрывает своих посягательств, а значит может случиться так, что все граждане нашей страны будут вынуждены становиться к оружию, потому что шансов выжить в случае оккупации у украинцев нет", - приводит слова Селезнева украинское издание Еspreso.tv.
При этом он добавил, что израильский опыт уникален, но для Украины "очень дискуссионный". Селезнев подчеркнул, что в настоящее время в ВСУ женщины служат как на офицерских должностях, так и командирами боевых подразделений.
"Значит здесь вопрос должен быть не столько связан с гендерной политикой, сколько в отношении профессиональных навыков, профессиональных способностей и профессионализма граждан нашей страны, которые готовы с оружием защищать нашу землю", - резюмировал он.
Ранее украинский Центр противодействия дезинформации сообщал, что вопрос мобилизации женщин в ВСУ не стоит на повестке дня. Заявление прозвучало в ответ на слова Григорьевой.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В Раде выступили за мобилизацию женщин в ВСУ
26 января, 17:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладислав СелезневВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала