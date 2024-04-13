https://ria.ru/20240413/seleznev-1939859706.html

В Киеве допустили мобилизацию женщин в ВСУ

В Киеве допустили мобилизацию женщин в ВСУ - РИА Новости, 13.04.2024

В Киеве допустили мобилизацию женщин в ВСУ

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя потенциальную мобилизацию женщин в ряды ВСУ, заявил, что все граждане Украины будут... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:16

2024-04-13T23:16

2024-04-13T23:16

специальная военная операция на украине

украина

владислав селезнев

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя потенциальную мобилизацию женщин в ряды ВСУ, заявил, что все граждане Украины будут вынуждены становиться к оружию при возможной эскалации ситуации на фронте. Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина, учитывая реалии на фронте, будет уничтожена, если не мобилизовывать женщин. По словам Селезнева, в настоящее время в ВСУ женщины служат как на офицерских должностях, так и командиров боевых подразделений. "Украина у нас одна, у нас нет другой земли, враг совершенно не скрывает своих посягательств, а значит может случиться так, что все граждане нашей страны будут вынуждены становиться к оружию, потому что шансов выжить в случае оккупации у украинцев нет", - приводит слова Селезнева украинское издание Еspreso.tv. При этом он добавил, что израильский опыт уникален, но для Украины "очень дискуссионный". Селезнев подчеркнул, что в настоящее время в ВСУ женщины служат как на офицерских должностях, так и командирами боевых подразделений. "Значит здесь вопрос должен быть не столько связан с гендерной политикой, сколько в отношении профессиональных навыков, профессиональных способностей и профессионализма граждан нашей страны, которые готовы с оружием защищать нашу землю", - резюмировал он. Ранее украинский Центр противодействия дезинформации сообщал, что вопрос мобилизации женщин в ВСУ не стоит на повестке дня. Заявление прозвучало в ответ на слова Григорьевой. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html

https://ria.ru/20240126/vsu-1923726480.html

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украина, владислав селезнев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире