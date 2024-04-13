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Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным - РИА Новости, 13.04.2024
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02:27 13.04.2024 (обновлено: 09:28 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939737101.html
Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным
Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным - РИА Новости, 13.04.2024
Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным
Введенный в Соединенных Штатах запрет на торговлю алюминием, медью и никелем из России — политизированное решение, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T02:27
2024-04-13T09:28
сша
россия
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Введенный в Соединенных Штатах запрет на торговлю алюминием, медью и никелем из России — политизированное решение, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем — очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок — это даже не "выстрел в ногу", а "пальба без разбору", — сказал дипломат.По словам посла, Вашингтон, вероятно, рассчитывает, что в самих США цены на ресурсы не взлетят."Однако администрация (Белый дом. — Прим. ред.) с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов. Малюет свои нелегитимные шаги как доказательства "лидерства" в сдерживании России, а также как попытку помешать нашим успехам в СВО", — добавил Антонов.В пятницу Минфин США объявил о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Санкции не затрагивают металлы, которые произвели до 13 апреля. Кроме того, как утверждает ведомство, этот запрет ограничит оборот российских ресурсов на мировых биржах.Как отметили в британском правительстве, новые санкции приняты в координации с Лондоном.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240411/sanktsii-1939433089.html
https://ria.ru/20240408/china-1938515584.html
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сша, россия, анатолий антонов
США, Россия, Анатолий Антонов
Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным

Посол Антонов назвал запрет США на импорт металлов из РФ политизированным шагом

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Введенный в Соединенных Штатах запрет на торговлю алюминием, медью и никелем из России — политизированное решение, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем — очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок — это даже не "выстрел в ногу", а "пальба без разбору", — сказал дипломат.
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11 апреля, 18:40
По словам посла, Вашингтон, вероятно, рассчитывает, что в самих США цены на ресурсы не взлетят.
"Однако администрация (Белый дом. — Прим. ред.) с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов. Малюет свои нелегитимные шаги как доказательства "лидерства" в сдерживании России, а также как попытку помешать нашим успехам в СВО", — добавил Антонов.
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В пятницу Минфин США объявил о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Санкции не затрагивают металлы, которые произвели до 13 апреля. Кроме того, как утверждает ведомство, этот запрет ограничит оборот российских ресурсов на мировых биржах.
Как отметили в британском правительстве, новые санкции приняты в координации с Лондоном.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские ограничения неэффективны.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Россия расширила санкции против Британии
10 апреля, 15:58
 
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