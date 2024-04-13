https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939737101.html
Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным
Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным - РИА Новости, 13.04.2024
Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным
Введенный в Соединенных Штатах запрет на торговлю алюминием, медью и никелем из России — политизированное решение, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T02:27
2024-04-13T02:27
2024-04-13T09:28
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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Введенный в Соединенных Штатах запрет на торговлю алюминием, медью и никелем из России — политизированное решение, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем — очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок — это даже не "выстрел в ногу", а "пальба без разбору", — сказал дипломат.По словам посла, Вашингтон, вероятно, рассчитывает, что в самих США цены на ресурсы не взлетят."Однако администрация (Белый дом. — Прим. ред.) с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов. Малюет свои нелегитимные шаги как доказательства "лидерства" в сдерживании России, а также как попытку помешать нашим успехам в СВО", — добавил Антонов.В пятницу Минфин США объявил о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Санкции не затрагивают металлы, которые произвели до 13 апреля. Кроме того, как утверждает ведомство, этот запрет ограничит оборот российских ресурсов на мировых биржах.Как отметили в британском правительстве, новые санкции приняты в координации с Лондоном.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240411/sanktsii-1939433089.html
https://ria.ru/20240408/china-1938515584.html
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сша, россия, анатолий антонов
США, Россия, Анатолий Антонов
Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным
Посол Антонов назвал запрет США на импорт металлов из РФ политизированным шагом
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Введенный в Соединенных Штатах запрет на торговлю алюминием, медью и никелем из России — политизированное решение, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем — очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок — это даже не "выстрел в ногу", а "пальба без разбору", — сказал дипломат.
По словам посла, Вашингтон, вероятно, рассчитывает, что в самих США цены на ресурсы не взлетят.
"Однако администрация (Белый дом. — Прим. ред.) с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов. Малюет свои нелегитимные шаги как доказательства "лидерства" в сдерживании России
, а также как попытку помешать нашим успехам в СВО", — добавил Антонов.
В пятницу Минфин США объявил о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Санкции не затрагивают металлы, которые произвели до 13 апреля. Кроме того, как утверждает ведомство, этот запрет ограничит оборот российских ресурсов на мировых биржах.
Как отметили в британском правительстве, новые санкции приняты в координации с Лондоном
.
В Москве
не раз подчеркивали, что страна справится с давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские ограничения неэффективны.