https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939737101.html

Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным

Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным - РИА Новости, 13.04.2024

Антонов назвал запрет США на торговлю металлами из России политизированным

Введенный в Соединенных Штатах запрет на торговлю алюминием, медью и никелем из России — политизированное решение, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T02:27

2024-04-13T02:27

2024-04-13T09:28

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россия

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Введенный в Соединенных Штатах запрет на торговлю алюминием, медью и никелем из России — политизированное решение, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Объявленные жесткие запреты на торговлю отечественными алюминием, медью и никелем — очередной неоправданный и политизированный шаг. Причем данный поступок — это даже не "выстрел в ногу", а "пальба без разбору", — сказал дипломат.По словам посла, Вашингтон, вероятно, рассчитывает, что в самих США цены на ресурсы не взлетят."Однако администрация (Белый дом. — Прим. ред.) с легкостью вносит дисбалансы в работу мировых рынков, подключая к санкциям сателлитов. Малюет свои нелегитимные шаги как доказательства "лидерства" в сдерживании России, а также как попытку помешать нашим успехам в СВО", — добавил Антонов.В пятницу Минфин США объявил о запрете на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Санкции не затрагивают металлы, которые произвели до 13 апреля. Кроме того, как утверждает ведомство, этот запрет ограничит оборот российских ресурсов на мировых биржах.Как отметили в британском правительстве, новые санкции приняты в координации с Лондоном.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240411/sanktsii-1939433089.html

https://ria.ru/20240408/china-1938515584.html

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сша, россия, анатолий антонов