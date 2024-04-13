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В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах - РИА Новости, 13.04.2024
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00:23 13.04.2024 (обновлено: 00:39 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939731921.html
В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах
В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах - РИА Новости, 13.04.2024
В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах
Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их оборот на мировых биржах, заявили в американском минфине. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:23
2024-04-13T00:39
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их оборот на мировых биржах, заявили в американском минфине.В пятницу в ведомстве объявили о запрете на ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения. Ограничения не затрагивают данные металлы, которые были произведены до 13 апреля текущего года.&quot;Новое действие запрещает импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в Соединенные Штаты, а также ограничивает использование алюминия, меди и никеля на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами&quot;, —говорится в сообщении.Указанные ограничения приняты США приняли в координации с Великобританией, что подтвердили в британском правительстве.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939731822.html
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экономика, сша, великобритания, россия
Экономика, США, Великобритания, Россия
В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах

Минфин США заявил об ограничении оборота металлов из России на биржах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их оборот на мировых биржах, заявили в американском минфине.
В пятницу в ведомстве объявили о запрете на ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения. Ограничения не затрагивают данные металлы, которые были произведены до 13 апреля текущего года.
«

"Новое действие запрещает импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в Соединенные Штаты, а также ограничивает использование алюминия, меди и никеля на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами", —говорится в сообщении.

Британский флаг - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Британия примкнула к санкциям США против России по торговле металлами
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Указанные ограничения приняты США приняли в координации с Великобританией, что подтвердили в британском правительстве.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Рабочий литейном цехе Хакасского алюминиевого завода - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Британии предупредили о "войне" на Западе из-за антироссийского запрета
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