https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939731921.html

В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах

В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах - РИА Новости, 13.04.2024

В США заявили об ограничении оборота металлов из России на биржах

Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их оборот на мировых биржах, заявили в американском минфине. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T00:23

2024-04-13T00:23

2024-04-13T00:39

экономика

сша

великобритания

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909823_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_e6b22e403c94f0515d8f4ba12a0469fe.jpg

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их оборот на мировых биржах, заявили в американском минфине.В пятницу в ведомстве объявили о запрете на ввоз в США алюминия, меди и никеля российского происхождения. Ограничения не затрагивают данные металлы, которые были произведены до 13 апреля текущего года."Новое действие запрещает импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в Соединенные Штаты, а также ограничивает использование алюминия, меди и никеля на мировых биржах металлов и во внебиржевой торговле деривативами", —говорится в сообщении.Указанные ограничения приняты США приняли в координации с Великобританией, что подтвердили в британском правительстве.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939731822.html

https://ria.ru/20240305/alyuminiy-1931122308.html

сша

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, великобритания, россия