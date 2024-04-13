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Британия примкнула к санкциям США против России по торговле металлами - РИА Новости, 13.04.2024
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00:19 13.04.2024 (обновлено: 01:08 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/sanktsii-1939731822.html
Британия примкнула к санкциям США против России по торговле металлами
Британия примкнула к санкциям США против России по торговле металлами - РИА Новости, 13.04.2024
Британия примкнула к санкциям США против России по торговле металлами
Великобритания присоединилась к санкциям США против России в отношении торговли металлами, следует из заявления на сайте британского правительства. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:19
2024-04-13T01:08
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Великобритания присоединилась к санкциям США против России в отношении торговли металлами, следует из заявления на сайте британского правительства.Согласно заявлению, "Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME) больше не будут торговать новым алюминием, медью и никелем российского производства".Отмечается, что ограничения не касаются тех металлов, которые уже находятся в запасах бирж.Из заявления также следует, что в торговую лицензию внесены изменения."Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 23.59 12 апреля 2024 года; разрешить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) осуществлять физическую поставку за пределы Великобритании металлов, на которые в то время действовала гарантия на глобальной бирже металлов", - говорится в заявлении.Ранее власти США ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их использование на мировых биржах.
https://ria.ru/20240412/sanktsii-1939712784.html
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великобритания, сша, россия, экономика
Великобритания, США, Россия, Экономика
Британия примкнула к санкциям США против России по торговле металлами

Британия примкнула к санкциям США против России в отношении торговли металлами

© Flickr / Cardinal Canary Британский флаг
Британский флаг - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Flickr / Cardinal Canary
Британский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Великобритания присоединилась к санкциям США против России в отношении торговли металлами, следует из заявления на сайте британского правительства.
Согласно заявлению, "Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME) больше не будут торговать новым алюминием, медью и никелем российского производства".
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Отмечается, что ограничения не касаются тех металлов, которые уже находятся в запасах бирж.
Из заявления также следует, что в торговую лицензию внесены изменения.
"Запретить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) приобретать на глобальной бирже металлов гарантию на российский металл, который был произведен после 23.59 12 апреля 2024 года; разрешить лицам из Великобритании (и лицам, не являющимся гражданами Великобритании и находящимся в Великобритании) осуществлять физическую поставку за пределы Великобритании металлов, на которые в то время действовала гарантия на глобальной бирже металлов", - говорится в заявлении.
Ранее власти США ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. Решение США запретить импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения также ограничит их использование на мировых биржах.
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