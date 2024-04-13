https://ria.ru/20240413/saldo-1939747865.html

Сальдо оценил возможность распада Украины

Сальдо оценил возможность распада Украины - РИА Новости, 13.04.2024

Сальдо оценил возможность распада Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает распад Украины вполне вероятным развитием событий. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T07:48

2024-04-13T07:48

2024-04-13T07:48

украина

владимир сальдо

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает распад Украины вполне вероятным развитием событий. "Распад или раздел Украины считаю вполне вероятным развитием событий. В ее нынешней форме Украина закономерно приходит к войне в Россией - в этом ее сущность как "Антироссии". Такая Украина существовать не может и не должна", - сказал Сальдо РИА Новости. Он подчеркнул, что еще в 2019 году, когда прошли на Украине президентские выборы, понимал, что "бывший комик не приведет страну ни к чему хорошему".

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929437897.html

украина

херсонская область

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украина, владимир сальдо, херсонская область