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Сальдо оценил возможность распада Украины - РИА Новости, 13.04.2024
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07:48 13.04.2024
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Сальдо оценил возможность распада Украины
Сальдо оценил возможность распада Украины - РИА Новости, 13.04.2024
Сальдо оценил возможность распада Украины
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает распад Украины вполне вероятным развитием событий. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T07:48
2024-04-13T07:48
украина
владимир сальдо
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает распад Украины вполне вероятным развитием событий. "Распад или раздел Украины считаю вполне вероятным развитием событий. В ее нынешней форме Украина закономерно приходит к войне в Россией - в этом ее сущность как "Антироссии". Такая Украина существовать не может и не должна", - сказал Сальдо РИА Новости. Он подчеркнул, что еще в 2019 году, когда прошли на Украине президентские выборы, понимал, что "бывший комик не приведет страну ни к чему хорошему".
https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929437897.html
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украина, владимир сальдо, херсонская область
Украина, Владимир Сальдо, Херсонская область
Сальдо оценил возможность распада Украины

Сальдо: распад Украины является вполне вероятным развитием событий

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает распад Украины вполне вероятным развитием событий.
"Распад или раздел Украины считаю вполне вероятным развитием событий. В ее нынешней форме Украина закономерно приходит к войне в Россией - в этом ее сущность как "Антироссии". Такая Украина существовать не может и не должна", - сказал Сальдо РИА Новости.
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Он подчеркнул, что еще в 2019 году, когда прошли на Украине президентские выборы, понимал, что "бывший комик не приведет страну ни к чему хорошему".
 
УкраинаВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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