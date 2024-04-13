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Иностранные наемники в ВСУ служат в заградотрядах, сообщил Сальдо - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/saldo-1939743039.html
Иностранные наемники в ВСУ служат в заградотрядах, сообщил Сальдо
Иностранные наемники в ВСУ служат в заградотрядах, сообщил Сальдо - РИА Новости, 13.04.2024
Иностранные наемники в ВСУ служат в заградотрядах, сообщил Сальдо
Иностранные наемники в оккупированной ВСУ части Херсонской области служат в заградительных отрядах, некоторые работают операторами БПЛА, на передовую они не... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T05:44
2024-04-13T05:44
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Иностранные наемники в оккупированной ВСУ части Херсонской области служат в заградительных отрядах, некоторые работают операторами БПЛА, на передовую они не лезут, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Что касается иностранных наемников, то на оккупированной части Херсонской области они есть. На первую линию не лезут, стараются прятаться за спинами менее ценных, как они считают, граждан Украины. Служат в заградотрядах, инструкторами, некоторые работают операторами БПЛА", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, в целом на боевую обстановку на херсонском направлении эти "недалекие солдаты удачи" не влияют. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939742081.html
https://ria.ru/20240326/naemniki-1935794477.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Иностранные наемники в ВСУ служат в заградотрядах, сообщил Сальдо

Сальдо: иностранные наемники в ВСУ служат в заградотрядах

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Иностранные наемники в оккупированной ВСУ части Херсонской области служат в заградительных отрядах, некоторые работают операторами БПЛА, на передовую они не лезут, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
«
"Что касается иностранных наемников, то на оккупированной части Херсонской области они есть. На первую линию не лезут, стараются прятаться за спинами менее ценных, как они считают, граждан Украины. Служат в заградотрядах, инструкторами, некоторые работают операторами БПЛА", - сказал Сальдо.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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При этом, по его словам, в целом на боевую обстановку на херсонском направлении эти "недалекие солдаты удачи" не влияют.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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