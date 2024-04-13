https://ria.ru/20240413/saldo-1939743039.html

Иностранные наемники в ВСУ служат в заградотрядах, сообщил Сальдо

Иностранные наемники в ВСУ служат в заградотрядах, сообщил Сальдо - РИА Новости, 13.04.2024

Иностранные наемники в ВСУ служат в заградотрядах, сообщил Сальдо

Иностранные наемники в оккупированной ВСУ части Херсонской области служат в заградительных отрядах, некоторые работают операторами БПЛА, на передовую они не... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T05:44

2024-04-13T05:44

2024-04-13T05:44

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Иностранные наемники в оккупированной ВСУ части Херсонской области служат в заградительных отрядах, некоторые работают операторами БПЛА, на передовую они не лезут, сообщил РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. "Что касается иностранных наемников, то на оккупированной части Херсонской области они есть. На первую линию не лезут, стараются прятаться за спинами менее ценных, как они считают, граждан Украины. Служат в заградотрядах, инструкторами, некоторые работают операторами БПЛА", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, в целом на боевую обстановку на херсонском направлении эти "недалекие солдаты удачи" не влияют. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240413/kimakovskiy-1939742081.html

https://ria.ru/20240326/naemniki-1935794477.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины