https://ria.ru/20240413/rossii-1939862670.html

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.04.2024

Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:46

2024-04-13T23:46

2024-04-13T23:49

курская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого апреля около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Курской области.

https://ria.ru/20240413/kursk-1939862184.html

курская область

россия

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курская область, россия, происшествия