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Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.04.2024
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:46
2024-04-13T23:46
2024-04-13T23:49
курская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого апреля около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Курской области.
https://ria.ru/20240413/kursk-1939862184.html
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курская область, россия, происшествия
Курская область, Россия, Происшествия
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
МО России: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью