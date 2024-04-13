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Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.04.2024
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23:46 13.04.2024 (обновлено: 23:49 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/rossii-1939862670.html
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.04.2024
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:46
2024-04-13T23:49
курская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого апреля около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Курской области.
https://ria.ru/20240413/kursk-1939862184.html
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курская область, россия, происшествия
Курская область, Россия, Происшествия
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника

МО России: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской областью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
«
"Тринадцатого апреля около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Курской области.
Курск - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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