https://ria.ru/20240413/rogov-1939799292.html

Рогов предупредил о возможности нового удара ВСУ по Токмаку

Рогов предупредил о возможности нового удара ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 13.04.2024

Рогов предупредил о возможности нового удара ВСУ по Токмаку

Высока вероятность того, что украинские войска готовят новый удар по городу Токмак в Запорожской области, заявил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T14:45

2024-04-13T14:45

2024-04-13T14:45

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

россия

владимир рогов

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Высока вероятность того, что украинские войска готовят новый удар по городу Токмак в Запорожской области, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Велика вероятность подготовки украинскими войсками нового ракетного удара", - сказал Рогов. По его словам, в течение дня в регионе объявлялась ракетная опасность и опасность удара вражескими беспилотниками. "Все это говорит о планах врага продолжить террористические удары по мирному населению", - подчеркнул Рогов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора с многоквартирными домами Токмака. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html

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токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия