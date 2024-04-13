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Рогов предупредил о возможности нового удара ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/rogov-1939799292.html
Рогов предупредил о возможности нового удара ВСУ по Токмаку
Рогов предупредил о возможности нового удара ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 13.04.2024
Рогов предупредил о возможности нового удара ВСУ по Токмаку
Высока вероятность того, что украинские войска готовят новый удар по городу Токмак в Запорожской области, заявил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T14:45
2024-04-13T14:45
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
россия
владимир рогов
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Высока вероятность того, что украинские войска готовят новый удар по городу Токмак в Запорожской области, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Велика вероятность подготовки украинскими войсками нового ракетного удара", - сказал Рогов. По его словам, в течение дня в регионе объявлялась ракетная опасность и опасность удара вражескими беспилотниками. "Все это говорит о планах врага продолжить террористические удары по мирному населению", - подчеркнул Рогов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора с многоквартирными домами Токмака. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html
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токмак, запорожская область, россия, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Рогов предупредил о возможности нового удара ВСУ по Токмаку

Рогов: ВСУ могут готовить новый удар по Токмаку в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Высока вероятность того, что украинские войска готовят новый удар по городу Токмак в Запорожской области, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Велика вероятность подготовки украинскими войсками нового ракетного удара", - сказал Рогов.
По его словам, в течение дня в регионе объявлялась ракетная опасность и опасность удара вражескими беспилотниками.
"Все это говорит о планах врага продолжить террористические удары по мирному населению", - подчеркнул Рогов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил обстреле ВСУ в пятницу жилого сектора с многоквартирными домами Токмака. По последним данным погибли десять человек, среди них три ребенка, 13 пострадавших госпитализированы. Позже стало известно об извлечении из-под завалов еще пятерых людей, все они живы, но получили ранения различной степени тяжести.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьРоссияВладимир РоговЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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