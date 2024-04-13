https://ria.ru/20240413/rogov-1939730909.html

Под завалами в Токмаке еще могут находиться люди, допустил Рогов

Под завалами в Токмаке еще могут находиться люди, допустил Рогов - РИА Новости, 13.04.2024

Под завалами в Токмаке еще могут находиться люди, допустил Рогов

В городе Токмак Запорожской области после обстрела украинскими войсками жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут находиться люди, сообщил РИА РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T00:04

2024-04-13T00:04

2024-04-13T09:06

запорожская область

россия

токмак

владимир рогов

евгений балицкий

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. В городе Токмак Запорожской области после обстрела украинскими войсками жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут находиться люди, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек. В свою очередь, Рогов сообщил, что, предварительно, шесть человек погибли, не менее 20 получили тяжелые ранения и травмы. "Пока, предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди", — сказал Рогов. По его словам, разбор завалов на месте попадания снарядов в жилые дома продолжается. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240412/rubezhnoe-1939576253.html

https://ria.ru/20240329/vsu-1936614237.html

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токмак

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запорожская область, россия, токмак, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины