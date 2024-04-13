Под завалами в Токмаке еще могут находиться люди, допустил Рогов
Рогов допустил, что в Токмаке после обстрела под завалами могли оказаться люди
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. В городе Токмак Запорожской области после обстрела украинскими войсками жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут находиться люди, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек. В свою очередь, Рогов сообщил, что, предварительно, шесть человек погибли, не менее 20 получили тяжелые ранения и травмы.
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"Пока, предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди", — сказал Рогов.
По его словам, разбор завалов на месте попадания снарядов в жилые дома продолжается.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.