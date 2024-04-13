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Под завалами в Токмаке еще могут находиться люди, допустил Рогов - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:04 13.04.2024 (обновлено: 09:06 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/rogov-1939730909.html
Под завалами в Токмаке еще могут находиться люди, допустил Рогов
Под завалами в Токмаке еще могут находиться люди, допустил Рогов - РИА Новости, 13.04.2024
Под завалами в Токмаке еще могут находиться люди, допустил Рогов
В городе Токмак Запорожской области после обстрела украинскими войсками жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут находиться люди, сообщил РИА РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T00:04
2024-04-13T09:06
запорожская область
россия
токмак
владимир рогов
евгений балицкий
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. В городе Токмак Запорожской области после обстрела украинскими войсками жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут находиться люди, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек. В свою очередь, Рогов сообщил, что, предварительно, шесть человек погибли, не менее 20 получили тяжелые ранения и травмы. "Пока, предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди", — сказал Рогов. По его словам, разбор завалов на месте попадания снарядов в жилые дома продолжается. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240412/rubezhnoe-1939576253.html
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запорожская область, россия, токмак, владимир рогов, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Запорожская область, Россия, Токмак, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Под завалами в Токмаке еще могут находиться люди, допустил Рогов

Рогов допустил, что в Токмаке после обстрела под завалами могли оказаться люди

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак
Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Разрушения после обстрела ВСУ больницы города Токмак. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. В городе Токмак Запорожской области после обстрела украинскими войсками жилого сектора есть разрушенные дома, под их завалами могут находиться люди, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять многоэтажек. В свою очередь, Рогов сообщил, что, предварительно, шесть человек погибли, не менее 20 получили тяжелые ранения и травмы.
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"Пока, предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди", — сказал Рогов.
По его словам, разбор завалов на месте попадания снарядов в жилые дома продолжается.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияТокмакВладимир РоговЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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