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"Без иронии": в Германии рассказали, что Россия сделала в небе над Украиной
"Без иронии": в Германии рассказали, что Россия сделала в небе над Украиной - РИА Новости, 13.04.2024
"Без иронии": в Германии рассказали, что Россия сделала в небе над Украиной
Россия уничтожила украинскую противовоздушную оборону, констатировал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T22:48
2024-04-13T22:48
2024-04-13T23:22
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия уничтожила украинскую противовоздушную оборону, констатировал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Без сарказма и иронии: украинской ПВО пришел конец", — написал он.Журналист предположил, что, вероятно, в каких-то частях страны системы ПВО еще функционируют, но 90 процентов территории Украины, по его словам, беззащитны перед российскими ударами.Накануне газета Financial Times со ссылкой на два неназванных источника писала, что Польша, Румыния и Испания отвергли просьбы Киева о передаче комплексов Patriot, аргументируя это тем, что им самим необходимо сохранить обороноспособность.Ранее во вторник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны, Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев, Россия
"Без иронии": в Германии рассказали, что Россия сделала в небе над Украиной
Репке: украинская ПВО уничтожена, 90 процентов территории страны беззащитна