Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область начала путь в Россию десять лет назад, заявил Рогов - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/region-1939853661.html
Запорожская область начала путь в Россию десять лет назад, заявил Рогов
Запорожская область начала путь в Россию десять лет назад, заявил Рогов - РИА Новости, 13.04.2024
Запорожская область начала путь в Россию десять лет назад, заявил Рогов
Запорожская область начала свой путь в Россию ровно десять лет назад и начало тому положили события, вошедшие в историю как "300 запорожцев", сообщил РИА... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T22:16
2024-04-13T22:16
россия
запорожская область
запорожье
владимир рогов
игорь коломойский
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_b32aa3daacfe9ccca30b49c2d76c77dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Запорожская область начала свой путь в Россию ровно десять лет назад и начало тому положили события, вошедшие в историю как "300 запорожцев", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Сегодня исполняется ровно десять лет со дня события, вошедшего в историю как "Марш вежливых запорожцев" или "300 запорожцев". Это отправная точка, от которой запорожцы начали свой путь к воссоединению с Россией. Тогда был брошен вызов украинским нацистам и их произволу", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ровно десять лет назад в городе Запорожье прошел марш несогласных с государственным переворотом на Украине. Ближе к завершению акции на людей напали украинские нацисты, присланные олигархом Игорем Коломойским. "Тогда 300 безоружных запорожцев выстояли более восьми часов под ударами более чем двух тысяч вооруженных боевиков Коломойского и пары сотен местных радикалов. Запорожцы хотели вернуться домой в Россию еще в 2014 году, но история распорядилась иначе. Нам пришлось ждать восемь лет освобождения от власти украинских нацистов и осуществления своей мечты", - сказал Рогов. По его словам, сегодня многие из участников "Марша вежливых запорожцев" работают на развитие и созидание Запорожской области в составе большой России, некоторые пошли служить в российскую армию. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
россия
запорожская область
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_bc429ecd41c63cc5cdb2394a2e187f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, игорь коломойский, происшествия
Россия, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Игорь Коломойский, Происшествия
Запорожская область начала путь в Россию десять лет назад, заявил Рогов

Рогов: Запорожская область начала свой путь в РФ ровно 10 лет назад

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Запорожская область начала свой путь в Россию ровно десять лет назад и начало тому положили события, вошедшие в историю как "300 запорожцев", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Сегодня исполняется ровно десять лет со дня события, вошедшего в историю как "Марш вежливых запорожцев" или "300 запорожцев". Это отправная точка, от которой запорожцы начали свой путь к воссоединению с Россией. Тогда был брошен вызов украинским нацистам и их произволу", - сказал Рогов РИА Новости.
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои
23 февраля, 08:00
По его словам, ровно десять лет назад в городе Запорожье прошел марш несогласных с государственным переворотом на Украине. Ближе к завершению акции на людей напали украинские нацисты, присланные олигархом Игорем Коломойским.
"Тогда 300 безоружных запорожцев выстояли более восьми часов под ударами более чем двух тысяч вооруженных боевиков Коломойского и пары сотен местных радикалов. Запорожцы хотели вернуться домой в Россию еще в 2014 году, но история распорядилась иначе. Нам пришлось ждать восемь лет освобождения от власти украинских нацистов и осуществления своей мечты", - сказал Рогов.
По его словам, сегодня многие из участников "Марша вежливых запорожцев" работают на развитие и созидание Запорожской области в составе большой России, некоторые пошли служить в российскую армию.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россию не подвел ее единственный союзник
23 февраля, 08:00
 
РоссияЗапорожская областьЗапорожьеВладимир РоговИгорь КоломойскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала