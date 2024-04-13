https://ria.ru/20240413/region-1939853661.html

Запорожская область начала путь в Россию десять лет назад, заявил Рогов

Запорожская область начала путь в Россию десять лет назад, заявил Рогов - РИА Новости, 13.04.2024

Запорожская область начала путь в Россию десять лет назад, заявил Рогов

Запорожская область начала свой путь в Россию ровно десять лет назад и начало тому положили события, вошедшие в историю как "300 запорожцев", сообщил РИА... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:16

2024-04-13T22:16

2024-04-13T22:16

россия

запорожская область

запорожье

владимир рогов

игорь коломойский

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Запорожская область начала свой путь в Россию ровно десять лет назад и начало тому положили события, вошедшие в историю как "300 запорожцев", сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Сегодня исполняется ровно десять лет со дня события, вошедшего в историю как "Марш вежливых запорожцев" или "300 запорожцев". Это отправная точка, от которой запорожцы начали свой путь к воссоединению с Россией. Тогда был брошен вызов украинским нацистам и их произволу", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ровно десять лет назад в городе Запорожье прошел марш несогласных с государственным переворотом на Украине. Ближе к завершению акции на людей напали украинские нацисты, присланные олигархом Игорем Коломойским. "Тогда 300 безоружных запорожцев выстояли более восьми часов под ударами более чем двух тысяч вооруженных боевиков Коломойского и пары сотен местных радикалов. Запорожцы хотели вернуться домой в Россию еще в 2014 году, но история распорядилась иначе. Нам пришлось ждать восемь лет освобождения от власти украинских нацистов и осуществления своей мечты", - сказал Рогов. По его словам, сегодня многие из участников "Марша вежливых запорожцев" работают на развитие и созидание Запорожской области в составе большой России, некоторые пошли служить в российскую армию. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

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россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, игорь коломойский, происшествия