https://ria.ru/20240413/raketa-1939742379.html

В Киеве рассказали о невидимой ракете, разнесшей Трипольскую ТЭС

В Киеве рассказали о невидимой ракете, разнесшей Трипольскую ТЭС - РИА Новости, 13.04.2024

В Киеве рассказали о невидимой ракете, разнесшей Трипольскую ТЭС

Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, заявил в эфире телеканала "Прямой" украинский авиационный эксперт, бывший... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T05:14

2024-04-13T05:14

2024-04-13T14:57

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, заявил в эфире телеканала "Прямой" украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель "КБ Антонов" Константин Криволап."То, что мы видели в ситуации с Трипольской ТЭС, <…> вот у меня есть версия, как это все могло быть, потому что с нашей стороны не было даже попыток что-то сбить с того направления, оно пришло и зашло", — пожаловался эксперт.По его словам, основную защиту Киева и его округи обеспечивают американские ЗРК Patriot и другие системы, при этом они получают данные от спутников и западных самолетов AWACS (дальнего радиолокационного обнаружения. — Прим. ред.), летающих вдоль западной границы Украины.Как утверждает Криволап, крылатая ракета, попавшая по ТЭС, благодаря режиму сканирования рельефа местности летела очень низко над поверхностью, кроме того, она имела малый тепловой след и радиолокационную заметность."Если <…> идет такая с малым тепловым излучением ракета, то ее не видят спутники, ее не может увидеть AWACS, потому что у нее очень малая площадь отражения радиосигнала. И, таким образом, мы ее просто не видели, и поэтому эти ракеты незаметно зашли", — заявил он.Главным выводом из этой ситуации является то, что Украине на данный момент уже не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством, резюмировал эксперт.В четверг координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Позднее в тот день украинская компания "Центрэнерго" заявила о полном уничтожении станции, на предприятии произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html

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в мире, киев, украина, киевская область, сергей лебедев, центрэнерго