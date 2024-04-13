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В Киеве рассказали о невидимой ракете, разнесшей Трипольскую ТЭС - РИА Новости, 13.04.2024
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05:14 13.04.2024 (обновлено: 14:57 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/raketa-1939742379.html
В Киеве рассказали о невидимой ракете, разнесшей Трипольскую ТЭС
В Киеве рассказали о невидимой ракете, разнесшей Трипольскую ТЭС - РИА Новости, 13.04.2024
В Киеве рассказали о невидимой ракете, разнесшей Трипольскую ТЭС
Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, заявил в эфире телеканала "Прямой" украинский авиационный эксперт, бывший... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T05:14
2024-04-13T14:57
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, заявил в эфире телеканала "Прямой" украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель "КБ Антонов" Константин Криволап."То, что мы видели в ситуации с Трипольской ТЭС, &lt;…&gt; вот у меня есть версия, как это все могло быть, потому что с нашей стороны не было даже попыток что-то сбить с того направления, оно пришло и зашло", — пожаловался эксперт.По его словам, основную защиту Киева и его округи обеспечивают американские ЗРК Patriot и другие системы, при этом они получают данные от спутников и западных самолетов AWACS (дальнего радиолокационного обнаружения. — Прим. ред.), летающих вдоль западной границы Украины.Как утверждает Криволап, крылатая ракета, попавшая по ТЭС, благодаря режиму сканирования рельефа местности летела очень низко над поверхностью, кроме того, она имела малый тепловой след и радиолокационную заметность."Если &lt;…&gt; идет такая с малым тепловым излучением ракета, то ее не видят спутники, ее не может увидеть AWACS, потому что у нее очень малая площадь отражения радиосигнала. И, таким образом, мы ее просто не видели, и поэтому эти ракеты незаметно зашли", — заявил он.Главным выводом из этой ситуации является то, что Украине на данный момент уже не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством, резюмировал эксперт.В четверг координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Позднее в тот день украинская компания "Центрэнерго" заявила о полном уничтожении станции, на предприятии произошел масштабный пожар в турбинном цехе.
https://ria.ru/20240411/tes-1939452262.html
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в мире, киев, украина, киевская область, сергей лебедев, центрэнерго
В мире, Киев, Украина, Киевская область, Сергей Лебедев, Центрэнерго
В Киеве рассказали о невидимой ракете, разнесшей Трипольскую ТЭС

Эксперт Криволап: системы слежения не засекли уничтожившую ТЭС под Киевом ракету

© Фото из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Фото из соцсетей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Системы слежения не смогли засечь ракету, ударившую по Трипольской ТЭС под Киевом, заявил в эфире телеканала "Прямой" украинский авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель "КБ Антонов" Константин Криволап.
"То, что мы видели в ситуации с Трипольской ТЭС, <…> вот у меня есть версия, как это все могло быть, потому что с нашей стороны не было даже попыток что-то сбить с того направления, оно пришло и зашло", — пожаловался эксперт.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
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По его словам, основную защиту Киева и его округи обеспечивают американские ЗРК Patriot и другие системы, при этом они получают данные от спутников и западных самолетов AWACS (дальнего радиолокационного обнаружения. — Прим. ред.), летающих вдоль западной границы Украины.
Как утверждает Криволап, крылатая ракета, попавшая по ТЭС, благодаря режиму сканирования рельефа местности летела очень низко над поверхностью, кроме того, она имела малый тепловой след и радиолокационную заметность.
"Если <…> идет такая с малым тепловым излучением ракета, то ее не видят спутники, ее не может увидеть AWACS, потому что у нее очень малая площадь отражения радиосигнала. И, таким образом, мы ее просто не видели, и поэтому эти ракеты незаметно зашли", — заявил он.
Главным выводом из этой ситуации является то, что Украине на данный момент уже не хватает радаров для наблюдения за воздушным пространством, резюмировал эксперт.
В четверг координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по объекту в Киевской области, вероятнее всего, по Трипольской ТЭС. Позднее в тот день украинская компания "Центрэнерго" заявила о полном уничтожении станции, на предприятии произошел масштабный пожар в турбинном цехе.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
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В миреКиевУкраинаКиевская областьСергей ЛебедевЦентрэнерго
 
 
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