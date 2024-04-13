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"Как это расценить?": Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным - РИА Новости, 13.04.2024
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06:42 13.04.2024 (обновлено: 15:01 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/pushkov-1939744699.html
"Как это расценить?": Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным
"Как это расценить?": Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным - РИА Новости, 13.04.2024
"Как это расценить?": Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным
Условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям, скорее, Шольц покинет должность, "так толком... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T06:42
2024-04-13T15:01
в мире
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россия
украина
владимир путин
алексей пушков
олаф шольц
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям, скорее, Шольц покинет должность, "так толком ничего не поняв", такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.Ранее Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов поговорить с президентом России, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск."Как это расценить? Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность", — написал Пушков.По его словам, если два года назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы."Весь ход событий — как в экономике, так и в политике и военной сфере — противоречит тому, чего ожидает Шольц. Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда. Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв", — резюмировал сенатор.В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий.
https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939109338.html
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в мире, германия, россия, украина, владимир путин, алексей пушков, олаф шольц
В мире, Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Алексей Пушков, Олаф Шольц
"Как это расценить?": Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным

Пушков: озвученное Шольцем условие для разговора с Путиным не отвечает реалиям

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям, скорее, Шольц покинет должность, "так толком ничего не поняв", такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.
Ранее Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов поговорить с президентом России, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск.
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"Как это расценить? Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность", — написал Пушков.
По его словам, если два года назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы.
"Весь ход событий — как в экономике, так и в политике и военной сфере — противоречит тому, чего ожидает Шольц. Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда. Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв", — резюмировал сенатор.
В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий.
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В миреГерманияРоссияУкраинаВладимир ПутинАлексей ПушковОлаф Шольц
 
 
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