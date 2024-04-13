https://ria.ru/20240413/pushkov-1939744699.html

"Как это расценить?": Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным

"Как это расценить?": Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным - РИА Новости, 13.04.2024

"Как это расценить?": Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным

Условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям, скорее, Шольц покинет должность, "так толком... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T06:42

2024-04-13T06:42

2024-04-13T15:01

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алексей пушков

олаф шольц

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Условие, выдвинутое канцлером ФРГ Олафом Шольцем для разговора с Владимиром Путиным, не отвечает нынешним реалиям, скорее, Шольц покинет должность, "так толком ничего не поняв", такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.Ранее Шольц заявил в интервью изданию Tageszeitung, что готов поговорить с президентом России, когда в Кремле осознают необходимость прекращения боевых действий на Украине и вывода войск."Как это расценить? Канцлер ФРГ, сам того не замечая, выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает вещи, которые отражают западную доктрину, но не вписываются в реальность", — написал Пушков.По его словам, если два года назад подобные заявления можно было объяснить западной самонадеянностью и неверной оценкой соотношения сил, то сейчас они не имеют даже прежней хлипкой основы."Весь ход событий — как в экономике, так и в политике и военной сфере — противоречит тому, чего ожидает Шольц. Полагаю, тот разговор с Путиным, о котором он толкует, с теми условиями, что выставляет Шольц, не произойдет никогда. Скорее, Шольц перестанет быть канцлером, так толком ничего не поняв", — резюмировал сенатор.В последний раз Шольц провел разговор с Путиным в декабре 2022 года. После этого канцлер неоднократно говорил о готовности вернуться к диалогу с президентом России, но не уточнял временных рамок или необходимых для этого условий.

https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939109338.html

https://ria.ru/20240403/politika-1937498607.html

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в мире, германия, россия, украина, владимир путин, алексей пушков, олаф шольц