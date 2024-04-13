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При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек

При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек - РИА Новости, 13.04.2024

При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек

Девять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T20:20

2024-04-13T20:20

2024-04-13T20:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горловка

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Девять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В результате украинской агрессии сегодня пострадали девять мирных жителей республики. В Никитовском районе Горловки ранены парень-подросток 2008 года рождения, мужчины 1954 и 1984 годов рождения, женщины 1956, 1963, 1967, 1979 и 1998 годов рождения. В Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. По его словам, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия