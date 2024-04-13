Рейтинг@Mail.ru
При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/pushilin-1939844482.html
При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек
При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек - РИА Новости, 13.04.2024
При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек
Девять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:20
2024-04-13T20:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Девять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В результате украинской агрессии сегодня пострадали девять мирных жителей республики. В Никитовском районе Горловки ранены парень-подросток 2008 года рождения, мужчины 1954 и 1984 годов рождения, женщины 1956, 1963, 1967, 1979 и 1998 годов рождения. В Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. По его словам, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек

Пушилин: при обстрелах Донецка и Горловки ВСУ пострадали 9 мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Девять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В результате украинской агрессии сегодня пострадали девять мирных жителей республики. В Никитовском районе Горловки ранены парень-подросток 2008 года рождения, мужчины 1954 и 1984 годов рождения, женщины 1956, 1963, 1967, 1979 и 1998 годов рождения. В Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
По его словам, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"
4 января, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала