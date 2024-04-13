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При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек
При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек - РИА Новости, 13.04.2024
При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек
Девять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:20
2024-04-13T20:20
2024-04-13T20:20
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Девять мирных жителей ДНР пострадали в результате обстрелов Донецка и Горловки со стороны ВСУ в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В результате украинской агрессии сегодня пострадали девять мирных жителей республики. В Никитовском районе Горловки ранены парень-подросток 2008 года рождения, мужчины 1954 и 1984 годов рождения, женщины 1956, 1963, 1967, 1979 и 1998 годов рождения. В Петровском районе Донецка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. По его словам, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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донецкая народная республика, донецк, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР за сутки пострадали девять человек
Пушилин: при обстрелах Донецка и Горловки ВСУ пострадали 9 мирных жителей