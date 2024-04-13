https://ria.ru/20240413/prozorov-1939740543.html
Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство - РИА Новости, 13.04.2024
Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T04:05
2024-04-13T04:05
2024-04-13T09:26
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство, сообщил РИА Новости информированный источник."Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом", — сказал собеседник агентства.О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве, при котором пострадал владелец машины, стало известно утром в пятницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Позднее стало известно, что авто принадлежало экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что он получил нетяжелое ранение и находится в сознании. Как уточнил агентству источник в силовых структурах, бывший сотрудник Службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги.Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014-м перевелся в Киев в центральный аппарат спецслужбы, служил в антитеррористическом центре. В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений Киева. По данным РИА Новости, Прозоров готовил фильм, посвященный событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
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в мире, одесса, василий прозоров
В мире, Одесса, Василий Прозоров
Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Взрыв машины экс-подполковника СБУ Прозорова определен как покушение на убийство
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом", — сказал собеседник агентства.
О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве, при котором пострадал владелец машины, стало известно утром в пятницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Позднее стало известно, что авто принадлежало экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что он получил нетяжелое ранение и находится в сознании. Как уточнил агентству источник в силовых структурах, бывший сотрудник Службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги.
Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014-м перевелся в Киев в центральный аппарат спецслужбы, служил в антитеррористическом центре. В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений Киева. По данным РИА Новости, Прозоров готовил фильм, посвященный событиям 2 мая 2014 года в Одессе
.