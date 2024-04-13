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Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство - РИА Новости, 13.04.2024
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04:05 13.04.2024 (обновлено: 09:26 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/prozorov-1939740543.html
Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство - РИА Новости, 13.04.2024
Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T04:05
2024-04-13T09:26
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одесса
василий прозоров
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство, сообщил РИА Новости информированный источник."Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом", — сказал собеседник агентства.О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве, при котором пострадал владелец машины, стало известно утром в пятницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Позднее стало известно, что авто принадлежало экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что он получил нетяжелое ранение и находится в сознании. Как уточнил агентству источник в силовых структурах, бывший сотрудник Службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги.Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014-м перевелся в Киев в центральный аппарат спецслужбы, служил в антитеррористическом центре. В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений Киева. По данным РИА Новости, Прозоров готовил фильм, посвященный событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
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в мире, одесса, василий прозоров
В мире, Одесса, Василий Прозоров
Источник: взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство

Взрыв машины экс-подполковника СБУ Прозорова определен как покушение на убийство

© Кадр видео очевидцаМесто взрыва автомобиля на севере Москвы
Место взрыва автомобиля на севере Москвы
© Кадр видео очевидца
Место взрыва автомобиля на севере Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Силовики квалифицировали взрыв автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом", — сказал собеседник агентства.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВасилий Прозоров
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Василий Прозоров. Архивное фото
О взрыве внедорожника Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве, при котором пострадал владелец машины, стало известно утром в пятницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Позднее стало известно, что авто принадлежало экс-офицеру СБУ Василию Прозорову. Его помощник сообщил РИА Новости, что он получил нетяжелое ранение и находится в сознании. Как уточнил агентству источник в силовых структурах, бывший сотрудник Службы безопасности Украины получил травмы руки и ноги.
Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014-м перевелся в Киев в центральный аппарат спецслужбы, служил в антитеррористическом центре. В 2018 году переехал в Россию. В последние годы занимался расследованиями преступлений Киева. По данным РИА Новости, Прозоров готовил фильм, посвященный событиям 2 мая 2014 года в Одессе.
Экс-подполковник СБУ о начале гражданской войны на Украине в 2014 году - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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