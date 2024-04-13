Экс-подполковник СБУ рассказал, как началась гражданская война на Украине
Экс-подполковник СБУ назвал решение об АТО началом гражданской войны на Украине
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уже в момент провозглашения Киевом начала операции против востока Украины в 2014 году было понятно, что страна "вползает в гражданскую войну", так как для выполнения задач привлекалась армия, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Автомобиль Прозорова взорвали в Москве в пятницу, сам он получил ранения и попал в больницу. Он дал интервью РИА Новости буквально за пару дней до этого, в связи с приближающейся десятой годовщиной так называемой "АТО" - операции, развязанной киевским режимом против населения собственной страны.
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Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса.
"Эти дни 10-летней давности я помню очень хорошо. Начало "АТО", объявление (и. о. президента Украины Александра) Турчинова о начале "АТО", заявление официальных представителей Службы безопасности Украины. Мы следили за этим всем очень внимательно и, естественно, делали выводы. Лично для меня вывод был один: Украина вползает реально в гражданскую войну", - заявил Прозоров.
Он пояснил, что привлечение армии для борьбы с соотечественниками – это "однозначно гражданская война".
"Даже (президент Украины) Виктор Янукович не решился применять армию против протестующих на Майдане зимой 2013-2014 годов. Здесь с самых первых дней Турчинов заявил о привлечении вооруженных сил Украины к подавлению, скажем так, пророссийских настроений на востоке Украины", - напомнил он.
По оценке Прозорова, на тот момент новая киевская власть "прекрасно понимала, что положение ее очень и очень шаткое".
"Реально весь восток и юг Украины встал, поднялся, шатал эту власть очень сильно. И Киев абсолютно осознанно принял решение подавить эти настроения населения на востоке и юге Украины, подавить их грубой силой, можно сказать, утопив в крови", - считает он.
"Естественно, я прекрасно осознавал, что война эта начнется, война будет серьезной", - резюмировал экс-подполковник СБУ.