https://ria.ru/20240413/prozorov-1939738349.html

Экс-подполковник СБУ рассказал, как началась гражданская война на Украине

Экс-подполковник СБУ рассказал, как началась гражданская война на Украине - РИА Новости, 13.04.2024

Экс-подполковник СБУ рассказал, как началась гражданская война на Украине

Уже в момент провозглашения Киевом начала операции против востока Украины в 2014 году было понятно, что страна "вползает в гражданскую войну", так как для... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T03:07

2024-04-13T03:07

2024-04-13T08:52

украина

киев

москва

василий прозоров

виктор янукович

служба безопасности украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уже в момент провозглашения Киевом начала операции против востока Украины в 2014 году было понятно, что страна "вползает в гражданскую войну", так как для выполнения задач привлекалась армия, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Автомобиль Прозорова взорвали в Москве в пятницу, сам он получил ранения и попал в больницу. Он дал интервью РИА Новости буквально за пару дней до этого, в связи с приближающейся десятой годовщиной так называемой "АТО" - операции, развязанной киевским режимом против населения собственной страны. Десять лет назад, 13 апреля 2014 года, захватившие в результате госпереворота власть на Украине начали так называемую "антитеррористическую операцию" против ЛНР и ДНР, которые не были согласны со сменой власти и заявили о независимости. Операция привела к многочисленным обстрелам населенных пунктов, а также ранениям и массовой гибели жителей Донбасса. "Эти дни 10-летней давности я помню очень хорошо. Начало "АТО", объявление (и. о. президента Украины Александра) Турчинова о начале "АТО", заявление официальных представителей Службы безопасности Украины. Мы следили за этим всем очень внимательно и, естественно, делали выводы. Лично для меня вывод был один: Украина вползает реально в гражданскую войну", - заявил Прозоров. Он пояснил, что привлечение армии для борьбы с соотечественниками – это "однозначно гражданская война". "Даже (президент Украины) Виктор Янукович не решился применять армию против протестующих на Майдане зимой 2013-2014 годов. Здесь с самых первых дней Турчинов заявил о привлечении вооруженных сил Украины к подавлению, скажем так, пророссийских настроений на востоке Украины", - напомнил он. По оценке Прозорова, на тот момент новая киевская власть "прекрасно понимала, что положение ее очень и очень шаткое". "Реально весь восток и юг Украины встал, поднялся, шатал эту власть очень сильно. И Киев абсолютно осознанно принял решение подавить эти настроения населения на востоке и юге Украины, подавить их грубой силой, можно сказать, утопив в крови", - считает он. "Естественно, я прекрасно осознавал, что война эта начнется, война будет серьезной", - резюмировал экс-подполковник СБУ.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932487852.html

https://ria.ru/20240412/prozorov-1939660579.html

https://ria.ru/20240412/prozorov-1939723519.html

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Экс-подполковник СБУ о начале гражданской войны на Украине в 2014 году Уже в момент провозглашения Киевом начала операции против востока Украины в 2014 году было понятно, что страна "вползает в гражданскую войну", так как для выполнения задач привлекалась армия, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. 2024-04-13T03:07 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, москва, василий прозоров, виктор янукович, служба безопасности украины