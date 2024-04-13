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Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата
Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата - РИА Новости, 13.04.2024
Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата
Полиция в Москве начала служебную проверку на, возможно, неправомочные действия сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:17
2024-04-13T17:17
2024-04-13T17:25
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Полиция в Москве начала служебную проверку на, возможно, неправомочные действия сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Как сообщается, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность. "При этом она сообщила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. В процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали", - уточняется в информации. Как следует из сообщения, ранее сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника. "В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240411/kirgiziya-1939245730.html
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происшествия, киргизия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Киргизия, Москва, Россия, Ирина Волк
Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата
Волк: полиция в Москве начала проверку после жалобы жены киргизского дипломата
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Полиция в Москве начала служебную проверку на, возможно, неправомочные действия сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии, сообщается в Telegram-канале
официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Как сообщается, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность.
"При этом она сообщила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. В процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали", - уточняется в информации.
Как следует из сообщения, ранее сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника.
"В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе.