https://ria.ru/20240413/proverka-1939822065.html

Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата

Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата - РИА Новости, 13.04.2024

Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата

Полиция в Москве начала служебную проверку на, возможно, неправомочные действия сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии,... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:17

2024-04-13T17:17

2024-04-13T17:25

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Полиция в Москве начала служебную проверку на, возможно, неправомочные действия сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Как сообщается, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность. "При этом она сообщила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. В процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали", - уточняется в информации. Как следует из сообщения, ранее сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника. "В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20240411/kirgiziya-1939245730.html

https://ria.ru/20240325/kirgiziya-1935653962.html

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происшествия, киргизия, москва, россия, ирина волк