Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата - РИА Новости, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 13.04.2024 (обновлено: 17:25 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/proverka-1939822065.html
Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата
Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата - РИА Новости, 13.04.2024
Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата
Полиция в Москве начала служебную проверку на, возможно, неправомочные действия сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии,... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T17:17
2024-04-13T17:25
происшествия
киргизия
москва
россия
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Полиция в Москве начала служебную проверку на, возможно, неправомочные действия сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Как сообщается, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность. "При этом она сообщила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. В процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали", - уточняется в информации. Как следует из сообщения, ранее сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника. "В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240411/kirgiziya-1939245730.html
https://ria.ru/20240325/kirgiziya-1935653962.html
киргизия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киргизия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Киргизия, Москва, Россия, Ирина Волк
Полиция в Москве начала проверку из-за жалобы жены киргизского дипломата

Волк: полиция в Москве начала проверку после жалобы жены киргизского дипломата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Полиция в Москве начала служебную проверку на, возможно, неправомочные действия сотрудников ведомства в отношении супруги сотрудника посольства Киргизии, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Как сообщается, 8 апреля сотрудники московской полиции проводили профилактический обход жилого сектора. Жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице категорически отказалась предъявлять сотрудникам какие-либо документы, удостоверяющие ее личность.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Киргизия опровергла слухи о принуждении задержанного в России к участию СВО
11 апреля, 07:48
"При этом она сообщила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. В процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали", - уточняется в информации.
Как следует из сообщения, ранее сотрудники территориального отдела полиции не располагали сведениями о проживании по данному адресу семьи дипломатического работника.
"В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в релизе.
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
МИД Киргизии рекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Россию
25 марта, 14:09
 
ПроисшествияКиргизияМоскваРоссияИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала