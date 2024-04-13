https://ria.ru/20240413/prokuratura-1939845920.html
В Крыму грузовик раздавил легковушку, есть погибшие
В Крыму грузовик раздавил легковушку, есть погибшие - РИА Новости, 13.04.2024
В Крыму грузовик раздавил легковушку, есть погибшие
В Алуште в ДТП, при котором грузовик скатился назад и раздавил легковой автомобиль, погибли два человека, находившиеся в легковушке, информирует крымская... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:35
2024-04-13T20:35
2024-04-13T21:33
происшествия
авто
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. В Алуште в ДТП, при котором грузовик скатился назад и раздавил легковой автомобиль, погибли два человека, находившиеся в легковушке, информирует крымская прокуратура. "В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте происшествия скончались два человека, находившиеся в легковом автомобиле", - говорится в сообщении. Проводится проверка, направленная на установление обстоятельств происшествия, уточнили в прокуратуре. Утром в субботу грузовик, у которого отказали тормоза, скатился назад и раздавил легковой автомобиль с пассажирами в Алуште, внутри легкового автомобиля находилось четыре человека, сообщало ранее крымское управление СК РФ.
https://ria.ru/20240413/krym-1939810793.html
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происшествия, авто, алушта, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Алушта, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму грузовик раздавил легковушку, есть погибшие
Прокуратура: в Алуште в ДТП с грузовиком погибли два человека в легковушке