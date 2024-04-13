https://ria.ru/20240413/prilozhenie-1939791471.html

Приложение МКБ пропало из App Store

Приложение МКБ пропало из App Store - РИА Новости, 13.04.2024

Приложение МКБ пропало из App Store

Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ) недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:40

2024-04-13T13:40

2024-04-13T13:42

технологии

сша

евросоюз

google

газпромбанк

московский кредитный банк

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ) недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил Telegram-канал банка. "Мобильное приложение "К Деньгам" с 13 апреля нельзя скачать в App Store", - сказано в сообщении. Все версии приложения, установленные ранее, продолжают работать быстро и стабильно. Банк рекомендует не удалять ранее установленные версии, а также отключить автоматическое обновление приложений на iPhone. "Мы работаем над тем, чтобы вы как можно скорее смогли скачивать приложение привычным и удобным для вас способом", - добавили в сообщении. МКБ находится под санкциями США и ЕС, его приложение уже удалялось из магазинов приложений AppStore и Google Play. Ранее в субботу Газпромбанк, который не находится под блокирующими санкциями США и ЕС, сообщил, что его приложение недоступно для скачивания в App Store. В Google Play оно доступно.

https://ria.ru/20240410/prilozheniya-1939206835.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сша, евросоюз, google, газпромбанк, московский кредитный банк