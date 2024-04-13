https://ria.ru/20240413/prilozhenie-1939791471.html
Приложение МКБ пропало из App Store
Приложение МКБ пропало из App Store - РИА Новости, 13.04.2024
Приложение МКБ пропало из App Store
Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ) недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:40
2024-04-13T13:40
2024-04-13T13:42
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ) недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил Telegram-канал банка. "Мобильное приложение "К Деньгам" с 13 апреля нельзя скачать в App Store", - сказано в сообщении. Все версии приложения, установленные ранее, продолжают работать быстро и стабильно. Банк рекомендует не удалять ранее установленные версии, а также отключить автоматическое обновление приложений на iPhone. "Мы работаем над тем, чтобы вы как можно скорее смогли скачивать приложение привычным и удобным для вас способом", - добавили в сообщении. МКБ находится под санкциями США и ЕС, его приложение уже удалялось из магазинов приложений AppStore и Google Play. Ранее в субботу Газпромбанк, который не находится под блокирующими санкциями США и ЕС, сообщил, что его приложение недоступно для скачивания в App Store. В Google Play оно доступно.
https://ria.ru/20240410/prilozheniya-1939206835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, евросоюз, google, газпромбанк, московский кредитный банк
Технологии, США, Евросоюз, Google, Газпромбанк, Московский кредитный банк
Приложение МКБ пропало из App Store
Мобильное приложение МКБ оказалось недоступно для скачивания в App Store
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости.
Мобильное приложение Московского кредитного банка (МКБ) недоступно для скачивания в App Store для устройств на операционной системе iOs, сообщил Telegram-канал
банка.
«
"Мобильное приложение "К Деньгам" с 13 апреля нельзя скачать в App Store", - сказано в сообщении.
Все версии приложения, установленные ранее, продолжают работать быстро и стабильно. Банк рекомендует не удалять ранее установленные версии, а также отключить автоматическое обновление приложений на iPhone.
"Мы работаем над тем, чтобы вы как можно скорее смогли скачивать приложение привычным и удобным для вас способом", - добавили в сообщении.
МКБ находится под санкциями США и ЕС, его приложение уже удалялось из магазинов приложений AppStore и Google Play.
Ранее в субботу Газпромбанк, который не находится под блокирующими санкциями США и ЕС, сообщил, что его приложение недоступно для скачивания в App Store. В Google Play оно доступно.