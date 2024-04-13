При обстреле Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей
Приходько: при атаке ВСУ на Горловку пострадали 7 человек, включая двоих детей
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилой массив в Горловке, пострадали семь человек, включая двоих детей, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненных в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ мирных горловчан возросло до семи. Среди пострадавших двое детей", — написал он.
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Ранее в субботу глава города заявил, что украинские военные атаковали дворец культуры, расположенный в "Комсомольце", здание получило повреждения.
По данным представительства ДНР в СЦКК, днем армия противника выпустила по Горловке шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 с такими снарядами, ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, киевский режим получил немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие боеприпасы этого калибра.
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