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При обстреле Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 13.04.2024 (обновлено: 17:12 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/prikhodko-1939816366.html
При обстреле Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей
При обстреле Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей - РИА Новости, 13.04.2024
При обстреле Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей
Украинские войска обстреляли жилой массив в Горловке, пострадали семь человек, включая двоих детей, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T16:42
2024-04-13T17:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
вооруженные силы украины
сцкк
донецк
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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилой массив в Горловке, пострадали семь человек, включая двоих детей, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненных в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ мирных горловчан возросло до семи. Среди пострадавших двое детей", — написал он.Ранее в субботу глава города заявил, что украинские военные атаковали дворец культуры, расположенный в "Комсомольце", здание получило повреждения.По данным представительства ДНР в СЦКК, днем армия противника выпустила по Горловке шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в республике, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецк
При обстреле Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей

Приходько: при атаке ВСУ на Горловку пострадали 7 человек, включая двоих детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилой массив в Горловке, пострадали семь человек, включая двоих детей, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Количество раненных в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ мирных горловчан возросло до семи. Среди пострадавших двое детей", — написал он.
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Ранее в субботу глава города заявил, что украинские военные атаковали дворец культуры, расположенный в "Комсомольце", здание получило повреждения.
По данным представительства ДНР в СЦКК, днем армия противника выпустила по Горловке шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 с такими снарядами, ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Помимо этого, киевский режим получил немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие боеприпасы этого калибра.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в республике, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествияВооруженные силы УкраиныСЦККДонецк
 
 
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