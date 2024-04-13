https://ria.ru/20240413/prikhodko-1939816366.html

При обстреле Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей

При обстреле Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей - РИА Новости, 13.04.2024

При обстреле Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей

Украинские войска обстреляли жилой массив в Горловке, пострадали семь человек, включая двоих детей, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T16:42

2024-04-13T16:42

2024-04-13T17:12

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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донецк

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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилой массив в Горловке, пострадали семь человек, включая двоих детей, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Количество раненных в результате обстрела жилого массива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ мирных горловчан возросло до семи. Среди пострадавших двое детей", — написал он.Ранее в субботу глава города заявил, что украинские военные атаковали дворец культуры, расположенный в "Комсомольце", здание получило повреждения.По данным представительства ДНР в СЦКК, днем армия противника выпустила по Горловке шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в республике, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины, сцкк, донецк