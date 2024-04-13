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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.04.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:13

2024-04-13T13:13

2024-04-13T13:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, а также 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщило в субботу Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область