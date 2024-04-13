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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 13.04.2024 (обновлено: 13:24 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/poteri-1939787696.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.04.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:13
2024-04-13T13:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, а также 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщило в субботу Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 65 военных на Херсонском направлении за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, а также 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская область
 
 
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