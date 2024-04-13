https://ria.ru/20240413/poteri-1939787418.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад, потери противника составили... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:11

2024-04-13T13:11

2024-04-13T13:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

старомайорское

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад, потери противника составили более 110 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили более 110 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился четырёх пикапов, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, 155-миллиметровой гаубицы М777 производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Нота".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомайорское

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вооруженные силы украины, безопасность, старомайорское, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)