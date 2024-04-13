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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 13.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад, потери противника составили... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:11
2024-04-13T13:11
2024-04-13T13:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
старомайорское
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям двух украинских бригад, потери противника составили более 110 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили более 110 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился четырёх пикапов, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, 155-миллиметровой гаубицы М777 производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Нота".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, старомайорское, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 110 военных на Южнодонецком направлении за сутки