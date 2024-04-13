https://ria.ru/20240413/polyanskiy-1939736602.html

Миссия при ООН отреагировала на слова Кисиды о российских ядерных угрозах

Миссия при ООН отреагировала на слова Кисиды о российских ядерных угрозах - РИА Новости, 13.04.2024

Миссия при ООН отреагировала на слова Кисиды о российских ядерных угрозах

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал "стыдом и позором" заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды в конгрессе США – глава кабмина РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T02:07

2024-04-13T02:07

2024-04-13T05:53

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ООН, 13 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал "стыдом и позором" заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды в конгрессе США – глава кабмина указал на обеспокоенность в связи с возможностью "еще одной катастрофы", связанной с использованием ядерного оружия, но умолчал о том, кто устроил первую.В четверг в ходе визита в США Кисида выступил перед американскими законодателями и поклялся, что Япония – "верный союзник и стойкий друг" Вашингтона. Премьер также повторил ложный тезис о том, что Россия якобы "продолжает угрожать применением ядерного оружия". По его словам, это "повлияло на обеспокоенность во всем мире в связи с тем, что еще одна катастрофа, связанная с использованием ядерного оружия" сегодня возможна. Конгрессмены неоднократно поднимались с мест, чтобы поаплодировать Кисиде."Какой стыд и позор", — отреагировал на своей странице в соцсети X Полянский. Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой — в Хиросиме, произошедшей 6 августа.

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html

https://ria.ru/20231102/bombardirovka-1906866447.html

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в мире, россия, сша, япония, фумио кисида, дмитрий полянский, оон