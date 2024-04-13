https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html

Вильфанд назвал регионы, в которые на следующей неделе придет летняя погода

Вильфанд назвал регионы, в которые на следующей неделе придет летняя погода - РИА Новости, 13.04.2024

Вильфанд назвал регионы, в которые на следующей неделе придет летняя погода

Летняя погода с температурами до 26 градусов прогнозируется на следующей неделе в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и республиках... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T01:19

2024-04-13T01:19

2024-04-13T01:20

общество

ростовская область

россия

хабаровский край

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Летняя погода с температурами до 26 градусов прогнозируется на следующей неделе в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и республиках Кавказа, а также в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На юге России до середины следующей недели будут очень высокие температуры до 20–25 градусов, даже до 26. Это касается всего Южного федерального округа: и Ростовской области, и Краснодарского края, и Крыма, и Ставрополья, и большинства республик Северного Кавказа", – сказал Вильфанд. Также, по его словам, температура на 8–10 градусов выше нормы ожидается на юге Дальнего Востока – в Забайкалье, Приамурье, Приморье в Хабаровском крае. "Там температуры – 20-градусные. На юге Хабаровского края и Приморья даже до 26-27 градусов. В середине апреля это редчайший случай", – добавил синоптик.

https://ria.ru/20240406/vilfand-1938166458.html

https://ria.ru/20240326/sinoptik-1935792884.html

ростовская область

россия

хабаровский край

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общество, ростовская область, россия, хабаровский край, роман вильфанд, гидрометцентр