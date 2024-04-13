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Вильфанд назвал регионы, в которые на следующей неделе придет летняя погода - РИА Новости, 13.04.2024
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01:19 13.04.2024 (обновлено: 01:20 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html
Вильфанд назвал регионы, в которые на следующей неделе придет летняя погода
Вильфанд назвал регионы, в которые на следующей неделе придет летняя погода - РИА Новости, 13.04.2024
Вильфанд назвал регионы, в которые на следующей неделе придет летняя погода
Летняя погода с температурами до 26 градусов прогнозируется на следующей неделе в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и республиках... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T01:19
2024-04-13T01:20
общество
ростовская область
россия
хабаровский край
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Летняя погода с температурами до 26 градусов прогнозируется на следующей неделе в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и республиках Кавказа, а также в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На юге России до середины следующей недели будут очень высокие температуры до 20–25 градусов, даже до 26. Это касается всего Южного федерального округа: и Ростовской области, и Краснодарского края, и Крыма, и Ставрополья, и большинства республик Северного Кавказа", – сказал Вильфанд. Также, по его словам, температура на 8–10 градусов выше нормы ожидается на юге Дальнего Востока – в Забайкалье, Приамурье, Приморье в Хабаровском крае. "Там температуры – 20-градусные. На юге Хабаровского края и Приморья даже до 26-27 градусов. В середине апреля это редчайший случай", – добавил синоптик.
https://ria.ru/20240406/vilfand-1938166458.html
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общество, ростовская область, россия, хабаровский край, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Ростовская область, Россия, Хабаровский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд назвал регионы, в которые на следующей неделе придет летняя погода

Вильфанд: в некоторые регионы России на следующей неделе придет летняя погода

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка сидит на бортике бассейна в жаркую погоду
Девушка сидит на бортике бассейна в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Летняя погода с температурами до 26 градусов прогнозируется на следующей неделе в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и республиках Кавказа, а также в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях и Амурской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"На юге России до середины следующей недели будут очень высокие температуры до 20–25 градусов, даже до 26. Это касается всего Южного федерального округа: и Ростовской области, и Краснодарского края, и Крыма, и Ставрополья, и большинства республик Северного Кавказа", – сказал Вильфанд.
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Также, по его словам, температура на 8–10 градусов выше нормы ожидается на юге Дальнего Востока – в Забайкалье, Приамурье, Приморье в Хабаровском крае.
"Там температуры – 20-градусные. На юге Хабаровского края и Приморья даже до 26-27 градусов. В середине апреля это редчайший случай", – добавил синоптик.
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ОбществоРостовская областьРоссияХабаровский крайРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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