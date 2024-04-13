https://ria.ru/20240413/podderzhka-1939861764.html
США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана
США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана - РИА Новости, 13.04.2024
США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана
США подтверждают начало атаки Ирана на Израиль, ожидают, что она может продолжаться в течение нескольких часов, заявила официальный представитель совета... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T23:37
2024-04-13T23:37
2024-04-13T23:58
в мире
иран
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США подтверждают начало атаки Ирана на Израиль, ожидают, что она может продолжаться в течение нескольких часов, заявила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон."Иран начал воздушную атаку против Израиля", — говорится в заявлении Уотсон.При этом она отметила, что "атака, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов"."Его (Байдена - ред.) команда поддерживает постоянную связь с израильскими чиновниками, а также с другими партнерами и союзниками", - добавила представитель Белого дома."Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима", - отметила Уотсон, подчеркнув, что США будут поддерживать союзников в свете угроз со стороны Ирана.По ее словам, Байден регулярно получает обновленные данные о ситуации на Ближнем Востоке от команды по нацбезопасности, и, как анонсировалось ранее, встретится с ней сегодня днем в Белом доме.
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана
Белый дом выразил поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США подтверждают начало атаки Ирана на Израиль, ожидают, что она может продолжаться в течение нескольких часов, заявила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
"Иран начал воздушную атаку против Израиля", — говорится в заявлении Уотсон.
При этом она отметила, что "атака, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов".
"Его (Байдена - ред.) команда поддерживает постоянную связь с израильскими чиновниками, а также с другими партнерами и союзниками", - добавила представитель Белого дома.
"Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима", - отметила Уотсон, подчеркнув, что США будут поддерживать союзников в свете угроз со стороны Ирана.
По ее словам, Байден регулярно получает обновленные данные о ситуации на Ближнем Востоке
от команды по нацбезопасности, и, как анонсировалось ранее, встретится с ней сегодня днем в Белом доме.