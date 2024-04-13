https://ria.ru/20240413/podderzhka-1939861764.html

США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана

США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана - РИА Новости, 13.04.2024

США выразили поддержку Израилю после сообщений об атаке Ирана

США подтверждают начало атаки Ирана на Израиль, ожидают, что она может продолжаться в течение нескольких часов, заявила официальный представитель совета... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T23:37

2024-04-13T23:37

2024-04-13T23:58

в мире

иран

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. США подтверждают начало атаки Ирана на Израиль, ожидают, что она может продолжаться в течение нескольких часов, заявила официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон."Иран начал воздушную атаку против Израиля", — говорится в заявлении Уотсон.При этом она отметила, что "атака, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов"."Его (Байдена - ред.) команда поддерживает постоянную связь с израильскими чиновниками, а также с другими партнерами и союзниками", - добавила представитель Белого дома."Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима", - отметила Уотсон, подчеркнув, что США будут поддерживать союзников в свете угроз со стороны Ирана.По ее словам, Байден регулярно получает обновленные данные о ситуации на Ближнем Востоке от команды по нацбезопасности, и, как анонсировалось ранее, встретится с ней сегодня днем в Белом доме.

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

иран

сша

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в мире, иран, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году