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"Это абсурдно". План Зеленского подвергли резкой критике из-за России - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/plan-1939846424.html
"Это абсурдно". План Зеленского подвергли резкой критике из-за России
"Это абсурдно". План Зеленского подвергли резкой критике из-за России - РИА Новости, 13.04.2024
"Это абсурдно". План Зеленского подвергли резкой критике из-за России
Мирная конференция по Украине, которая будет проходит в Швейцарии, не будет иметь смысла без участия России, пишет Al Khaleej. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:39
2024-04-13T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир хохлов
владимир зеленский
швейцария
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мирная конференция по Украине, которая будет проходит в Швейцарии, не будет иметь смысла без участия России, пишет Al Khaleej."Проведение мирной конференции по Украине без России абсурдно и противоречит самой идее мира, если только цель не состоит в том, чтобы превратить ее в форум хулителей Москвы", — говорится в материале.Отмечается, что, если конференция пройдет без участия российской стороны, то это будет не более чем шоу. Никакого решения, которое положило бы начало реальному диалогу или серьезным переговорам, принять не получится, пояснил автор статьи.При этом в публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на этом мероприятии якобы смогут оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров. Глава киевского режима рассчитывает добиться принятия десяти пунктов "формулы мира", включающих вывод российских войск с территории Украины и восстановление территориальной целостности страны, резюмирует автор.Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Женева в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не станет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для России, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей интересы Москвы.Возможное предъявление коллективного ультиматума России на конференции в Швейцарии по Украине перечеркивает любые шансы на ее успех, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240413/blinken-1939838069.html
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в мире, россия, владимир хохлов, владимир зеленский, швейцария, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Хохлов, Владимир Зеленский, Швейцария, Украина, Сергей Лавров
"Это абсурдно". План Зеленского подвергли резкой критике из-за России

Al Khaleej: мирная конференция по Украине без участия России будет абсурдна

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Мирная конференция по Украине, которая будет проходит в Швейцарии, не будет иметь смысла без участия России, пишет Al Khaleej.
"Проведение мирной конференции по Украине без России абсурдно и противоречит самой идее мира, если только цель не состоит в том, чтобы превратить ее в форум хулителей Москвы", — говорится в материале.
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Отмечается, что, если конференция пройдет без участия российской стороны, то это будет не более чем шоу. Никакого решения, которое положило бы начало реальному диалогу или серьезным переговорам, принять не получится, пояснил автор статьи.
При этом в публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что на этом мероприятии якобы смогут оказать давление на Москву и заставить ее сесть за стол переговоров. Глава киевского режима рассчитывает добиться принятия десяти пунктов "формулы мира", включающих вывод российских войск с территории Украины и восстановление территориальной целостности страны, резюмирует автор.
Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Женева в ближайшие дни проанализирует различные заявления России по поводу мирной конференции на Украине в июне, чтобы принять решение по ее приглашению.
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Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не станет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для России, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей интересы Москвы.
Возможное предъявление коллективного ультиматума России на конференции в Швейцарии по Украине перечеркивает любые шансы на ее успех, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ХохловВладимир ЗеленскийШвейцарияУкраинаСергей Лавров
 
 
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