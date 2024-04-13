Минобороны сообщило об освобождении Первомайского
Минобороны заявило об освобождении Первомайского на Авдеевском направлении в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вооруженными силами (ВС) РФ на Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Первомайское в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Первомайское в Донецкой Народной Республике
Кроме того, отметили в ведомстве, отражено восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30", - уточнили в Минобороны.
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