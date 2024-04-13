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Минобороны сообщило об освобождении Первомайского - РИА Новости, 13.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 13.04.2024 (обновлено: 13:47 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/pervomayskoe-1939787108.html
Минобороны сообщило об освобождении Первомайского
Минобороны сообщило об освобождении Первомайского - РИА Новости, 13.04.2024
Минобороны сообщило об освобождении Первомайского
Вооруженными силами (ВС) РФ на Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в субботу в... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:08
2024-04-13T13:47
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
красногоровка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вооруженными силами (ВС) РФ на Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в субботу в Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в ведомстве, отражено восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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россия, безопасность, донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило об освобождении Первомайского

Минобороны заявило об освобождении Первомайского на Авдеевском направлении в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вооруженными силами (ВС) РФ на Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденное село Первомайское в Донецкой Народной Республике
Освобожденное село Первомайское в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Первомайское в Донецкой Народной Республике
Кроме того, отметили в ведомстве, отражено восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30", - уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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