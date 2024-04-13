https://ria.ru/20240413/pervomayskoe-1939787108.html

Минобороны сообщило об освобождении Первомайского

Минобороны сообщило об освобождении Первомайского - РИА Новости, 13.04.2024

Минобороны сообщило об освобождении Первомайского

Вооруженными силами (ВС) РФ на Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в субботу в... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:08

2024-04-13T13:08

2024-04-13T13:47

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

красногоровка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вооруженными силами (ВС) РФ на Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в субботу в Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделениями группировки войск "Центр" активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в ведомстве, отражено восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

россия, безопасность, донецкая народная республика, красногоровка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)