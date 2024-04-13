https://ria.ru/20240413/perevody-1939753454.html

Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая станут более доступными

Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая станут более доступными - РИА Новости, 13.04.2024

Переводы для россиян между своими счетами с 1 мая станут более доступными

Россияне с мая смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП),... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:56

2024-04-13T08:56

2024-04-13T08:56

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общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россияне с мая смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП), соответствующие нормы закона вступят в силу с 1 мая. Воспользоваться новыми нормами смогут клиенты более 200 банков, пояснил РИА Новости глава регионального блока проекта "За права заемщиков" Народного фронта Галактион Кучава. Соответствующий закон был принят летом прошлого года. В настоящее время лимит бесплатных переводов ограничен суммой 100 тысяч рублей в месяц. С 1 мая в рамках 30 миллионов рублей коммерческие банки не смогут ограничивать население в количестве переводов между своими счетами, указал Кучава. Однако, нужно помнить о лимите при переводе другим лицам - 100 тысяч рублей, а свыше этой суммы действует комиссия - 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей, добавил он. "Новые изменения в комиссиях и возможность перевода самому себе до 30 миллионов рублей в месяц сделают переводы между своими счетами более доступными. Теперь банки не смогут наживаться на человеке только потому, что ему надо перевести свои деньги на свой счет, но в другом банке", - сказал Кучава. "Воспользоваться новыми нормами смогут клиенты тех банков, которые подключены к системе быстрых платежей. Их сейчас более 200", - добавил эксперт. Кучава пояснил также, что увеличенный лимит действует только на переводы по номеру телефона и номеру счета по СБП, что доступно во многих мобильных банках. А вот на переводы, которые осуществляются в офисе банка, а также по номеру карты новые правила не распространяются, заметил он.

https://ria.ru/20240130/sbp-1924252885.html

https://ria.ru/20240410/komissii-1938965672.html

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россия, общество