https://ria.ru/20240413/pavodok-1939788023.html

Жителей села Бараба рядом с Курганом призвали срочно эвакуироваться

Жителей села Бараба рядом с Курганом призвали срочно эвакуироваться - РИА Новости, 13.04.2024

Жителей села Бараба рядом с Курганом призвали срочно эвакуироваться

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что паводок подходит к населенному пункту Бараба рядом с Курганом, призвал в Telegram-канале срочно... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:14

2024-04-13T13:14

2024-04-13T13:21

курган

происшествия

наводнения в россии — 2024

курганская область

вадим шумков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0d/1939774857_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_531c421c213f190aebd424e61320d553.jpg

КУРГАН, 13 апр – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что паводок подходит к населенному пункту Бараба рядом с Курганом, призвал в Telegram-канале срочно эвакуироваться."Паводок подходит к населённому пункту Бараба. Это уже совсем рядом с Курганом. Земляки, необходимо срочно эвакуироваться", - написал он.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным МЧС, на утро субботы в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составляла порядка 1008 сантиметров – в пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курган, происшествия, наводнения в россии — 2024, курганская область, вадим шумков