Жителей села Бараба рядом с Курганом призвали срочно эвакуироваться

Шумков призвал жителей населенного пункта Бараба срочно эвакуироваться
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.
Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.
Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.
В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.
В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.
По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.
В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.
Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.
Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.
Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.
Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.
В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.
Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.
Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.
Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.
Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.
Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.
В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.
По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.
Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.
Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.
Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.
Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.