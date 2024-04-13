https://ria.ru/20240413/otravlenie-1939856266.html

В Нижнем Новгороде пять человек отравились угарным газом

В Нижнем Новгороде пять человек отравились угарным газом - РИА Новости, 13.04.2024

В Нижнем Новгороде пять человек отравились угарным газом

Четверо детей и взрослый отравились угарным газом в квартире в Нижнем Новгороде, все госпитализированы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T22:41

2024-04-13T22:41

2024-04-13T22:41

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Четверо детей и взрослый отравились угарным газом в квартире в Нижнем Новгороде, все госпитализированы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, вечером в субботу в квартире дома по улице Афанасьева пятеро человек, четверо из которых дети, почувствовали недомогание. Все находившиеся в квартире госпитализированы в медицинское учреждение. "По факту отравления угарным газом организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/pozhar-1922527456.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)