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В Орске более двух тысяч домов и квартир подключили к электроэнергии

В Орске более двух тысяч домов и квартир подключили к электроэнергии - РИА Новости, 13.04.2024

В Орске более двух тысяч домов и квартир подключили к электроэнергии

За сутки в Орске подключили к электроэнергии 2295 домов и квартир, а к газоснабжению — 2478 домов, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T17:07

2024-04-13T17:07

2024-04-13T17:24

орск

происшествия

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

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ОРСК (Оренбургская область), 13 апр — РИА Новости. За сутки в Орске подключили к электроэнергии 2295 домов и квартир, а к газоснабжению — 2478 домов, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."Только что завершился очередной штаб ЧС. Мы обсуждали планы восстановительных работ. На сегодняшний день уже подключено 2295 за сутки домов, квартир к электроэнергии. В 2478 домах газоснабжение подключено. Поэтому работа, соответственно, движется", - рассказал губернатор.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял на себя район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.

орск

оренбургская область

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