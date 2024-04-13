https://ria.ru/20240413/orsk-1939790149.html

Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске

Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске - РИА Новости, 13.04.2024

Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске

Депутат Госдумы от Оренбургской области Олег Димов сообщил, что в Орске люди вернулись в 1000 домов, обстановка стабилизируется, его слова приводит пресс-служба РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T13:33

2024-04-13T13:33

2024-04-13T13:34

происшествия

оренбург

оренбургская область

орск

госдума рф

единая россия

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Оренбургской области Олег Димов сообщил, что в Орске люди вернулись в 1000 домов, обстановка стабилизируется, его слова приводит пресс-служба фракции "Единая Россия" в Telegram-канале. "Депутат Госдумы от Оренбургской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Олег Димов сообщил, что за последние сутки в Орске в тысячу домов вернулись люди", - сообщает пресс-служба фракции. При этом отмечается, что в Оренбурге ситуация с последствиями паводка остается тяжелой. "Здесь обстановка потихоньку стабилизируется...В Оренбурге вода все еще поддавливает - за ночь поднялась еще на 40 см. Сейчас уже 11,8 метров высота воды. Она подошла к многоэтажкам, всю ночь эвакуировали людей. Жители стали заезжать в ПВР (пункты временного размещения – ред.) - практически еще 70 человек мы устроили. Партийцы ситуацию держат на контроле, всю ночь дежурили, с людьми работаем", - сказал Димов. По его словам, все необходимое, в том числе запасы воды, в Оренбурге есть. "Мы не наблюдаем каких-либо особых угроз, но ситуация остается крайне сложной... Организована дополнительная охрана, чтобы избежать мародерства. МВД нарастило группировку за счет соседних регионов – коллеги приехали помогать", - добавил депутат. Димов также отметил, что крайне непростая сейчас обстановка складывается в районном центре Илек, куда он вскоре выезжает. "Вся основная вода туда придет. Пока Илек держится, мы остаемся на связи с коллегами", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240413/ural-1939783929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург, оренбургская область, орск, госдума рф, единая россия, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024