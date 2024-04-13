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Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске - РИА Новости, 13.04.2024
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13:33 13.04.2024 (обновлено: 13:34 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/orsk-1939790149.html
Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске
Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске - РИА Новости, 13.04.2024
Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске
Депутат Госдумы от Оренбургской области Олег Димов сообщил, что в Орске люди вернулись в 1000 домов, обстановка стабилизируется, его слова приводит пресс-служба РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:33
2024-04-13T13:34
происшествия
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оренбургская область
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госдума рф
единая россия
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Оренбургской области Олег Димов сообщил, что в Орске люди вернулись в 1000 домов, обстановка стабилизируется, его слова приводит пресс-служба фракции "Единая Россия" в Telegram-канале. "Депутат Госдумы от Оренбургской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Олег Димов сообщил, что за последние сутки в Орске в тысячу домов вернулись люди", - сообщает пресс-служба фракции. При этом отмечается, что в Оренбурге ситуация с последствиями паводка остается тяжелой. "Здесь обстановка потихоньку стабилизируется...В Оренбурге вода все еще поддавливает - за ночь поднялась еще на 40 см. Сейчас уже 11,8 метров высота воды. Она подошла к многоэтажкам, всю ночь эвакуировали людей. Жители стали заезжать в ПВР (пункты временного размещения – ред.) - практически еще 70 человек мы устроили. Партийцы ситуацию держат на контроле, всю ночь дежурили, с людьми работаем", - сказал Димов. По его словам, все необходимое, в том числе запасы воды, в Оренбурге есть. "Мы не наблюдаем каких-либо особых угроз, но ситуация остается крайне сложной... Организована дополнительная охрана, чтобы избежать мародерства. МВД нарастило группировку за счет соседних регионов – коллеги приехали помогать", - добавил депутат. Димов также отметил, что крайне непростая сейчас обстановка складывается в районном центре Илек, куда он вскоре выезжает. "Вся основная вода туда придет. Пока Илек держится, мы остаемся на связи с коллегами", - подчеркнул он.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, орск, госдума рф, единая россия, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Орск, Госдума РФ, Единая Россия, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске

Депутат Госдумы Димов: в Орске жители вернулись в тысячу домов после паводка

© РИА НовостиСпасатели на лодках доставляют жителей Орска к затопленным домам
Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к затопленным домам
© РИА Новости
Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к затопленным домам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Оренбургской области Олег Димов сообщил, что в Орске люди вернулись в 1000 домов, обстановка стабилизируется, его слова приводит пресс-служба фракции "Единая Россия" в Telegram-канале.
"Депутат Госдумы от Оренбургской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Олег Димов сообщил, что за последние сутки в Орске в тысячу домов вернулись люди", - сообщает пресс-служба фракции.
Затопленные дома в селе Нежинка Оренбургского района - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 сантиметров
12:46
При этом отмечается, что в Оренбурге ситуация с последствиями паводка остается тяжелой.
"Здесь обстановка потихоньку стабилизируется...В Оренбурге вода все еще поддавливает - за ночь поднялась еще на 40 см. Сейчас уже 11,8 метров высота воды. Она подошла к многоэтажкам, всю ночь эвакуировали людей. Жители стали заезжать в ПВР (пункты временного размещения – ред.) - практически еще 70 человек мы устроили. Партийцы ситуацию держат на контроле, всю ночь дежурили, с людьми работаем", - сказал Димов.
По его словам, все необходимое, в том числе запасы воды, в Оренбурге есть.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10
"Мы не наблюдаем каких-либо особых угроз, но ситуация остается крайне сложной... Организована дополнительная охрана, чтобы избежать мародерства. МВД нарастило группировку за счет соседних регионов – коллеги приехали помогать", - добавил депутат.
Димов также отметил, что крайне непростая сейчас обстановка складывается в районном центре Илек, куда он вскоре выезжает.
"Вся основная вода туда придет. Пока Илек держится, мы остаемся на связи с коллегами", - подчеркнул он.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
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