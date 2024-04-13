https://ria.ru/20240413/orsk-1939790149.html
Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске
Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске - РИА Новости, 13.04.2024
Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске
Депутат Госдумы от Оренбургской области Олег Димов сообщил, что в Орске люди вернулись в 1000 домов, обстановка стабилизируется, его слова приводит пресс-служба РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T13:33
2024-04-13T13:33
2024-04-13T13:34
происшествия
оренбург
оренбургская область
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госдума рф
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прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Оренбургской области Олег Димов сообщил, что в Орске люди вернулись в 1000 домов, обстановка стабилизируется, его слова приводит пресс-служба фракции "Единая Россия" в Telegram-канале. "Депутат Госдумы от Оренбургской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Олег Димов сообщил, что за последние сутки в Орске в тысячу домов вернулись люди", - сообщает пресс-служба фракции. При этом отмечается, что в Оренбурге ситуация с последствиями паводка остается тяжелой. "Здесь обстановка потихоньку стабилизируется...В Оренбурге вода все еще поддавливает - за ночь поднялась еще на 40 см. Сейчас уже 11,8 метров высота воды. Она подошла к многоэтажкам, всю ночь эвакуировали людей. Жители стали заезжать в ПВР (пункты временного размещения – ред.) - практически еще 70 человек мы устроили. Партийцы ситуацию держат на контроле, всю ночь дежурили, с людьми работаем", - сказал Димов. По его словам, все необходимое, в том числе запасы воды, в Оренбурге есть. "Мы не наблюдаем каких-либо особых угроз, но ситуация остается крайне сложной... Организована дополнительная охрана, чтобы избежать мародерства. МВД нарастило группировку за счет соседних регионов – коллеги приехали помогать", - добавил депутат. Димов также отметил, что крайне непростая сейчас обстановка складывается в районном центре Илек, куда он вскоре выезжает. "Вся основная вода туда придет. Пока Илек держится, мы остаемся на связи с коллегами", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240413/ural-1939783929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, орск, госдума рф, единая россия, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Орск, Госдума РФ, Единая Россия, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Депутат заявил о стабилизации ситуации с паводком в Орске
Депутат Госдумы Димов: в Орске жители вернулись в тысячу домов после паводка
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Депутат Госдумы от Оренбургской области Олег Димов сообщил, что в Орске люди вернулись в 1000 домов, обстановка стабилизируется, его слова приводит пресс-служба фракции "Единая Россия" в Telegram-канале
.
"Депутат Госдумы от Оренбургской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Олег Димов сообщил, что за последние сутки в Орске в тысячу домов вернулись люди", - сообщает пресс-служба фракции.
При этом отмечается, что в Оренбурге
ситуация с последствиями паводка остается тяжелой.
"Здесь обстановка потихоньку стабилизируется...В Оренбурге вода все еще поддавливает - за ночь поднялась еще на 40 см. Сейчас уже 11,8 метров высота воды. Она подошла к многоэтажкам, всю ночь эвакуировали людей. Жители стали заезжать в ПВР (пункты временного размещения – ред.) - практически еще 70 человек мы устроили. Партийцы ситуацию держат на контроле, всю ночь дежурили, с людьми работаем", - сказал Димов.
По его словам, все необходимое, в том числе запасы воды, в Оренбурге есть.
Последствия паводка в Оренбурге
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
1 из 10
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
2 из 10
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
3 из 10
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
4 из 10
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
5 из 10
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
6 из 10
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
7 из 10
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
8 из 10
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
9 из 10
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
10 из 10
Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.
1 из 10
Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.
2 из 10
По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.
3 из 10
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
4 из 10
За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.
5 из 10
В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.
6 из 10
На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.
7 из 10
Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".
8 из 10
Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.
9 из 10
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.
10 из 10
"Мы не наблюдаем каких-либо особых угроз, но ситуация остается крайне сложной... Организована дополнительная охрана, чтобы избежать мародерства. МВД нарастило группировку за счет соседних регионов – коллеги приехали помогать", - добавил депутат.
Димов также отметил, что крайне непростая сейчас обстановка складывается в районном центре Илек, куда он вскоре выезжает.
"Вся основная вода туда придет. Пока Илек держится, мы остаемся на связи с коллегами", - подчеркнул он.